Nicola Di Iorio démissionne

Après plusieurs semaines de tergiversation, Nicola Di Iorio, le député de Saint-Léonard – Saint-Michel, a tranché: il quittera son siège le 22 janvier prochain. Il assure que d’ici là, il sera en chambre lorsque sa présence sera requise par son Whip.

Il en a fait l’annonce sur sa page Facebook dans un message adressé au Premier ministre Justin Trudeau.

«Afin de finaliser certains projets avec mes concitoyens et les mandats que vous m’avez confiés, je demeurerai, tel que convenu, en poste jusqu’à la veille de la prochaine session, à savoir le 22 janvier 2019, à partir de quand ma démission sera effective. Dans l’intervalle, je servirai pleinement mes concitoyens», a écrit M. Di Iorio.

Il affirme également qu’il restera disponible pour les citoyens de Saint-Léonard jusqu’à la prochaine élection fédérale en octobre.

«L’heure est maintenant venue pour moi de conclure que mes efforts, mon engagement et ma volonté de mobilisation pour les causes qui me tiennent tant à cœur seront vouées à de meilleures probabilités de réussite si je les mène en tant que citoyen engagé plutôt qu’à titre de député.»

–Nicola Di Iorio