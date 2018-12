Un 45e tournoi de hockey à Saint-Léonard

Plus de 150 équipes de hockey s’affrontent en ce moment dans un tournoi provincial à Saint-Léonard. Il s’agit de l’une des plus importantes éditions de la compétition organisée par l’Association de Hockey Mineur du quartier.

Le président de l’association, Johny Valvano, ne le cache pas, l’organisation du tournoi est quelque chose d’exigeant.

« Juste pour faire les horaires, ça me demande beaucoup de temps. Le plus difficile, c’est d’accommoder tout le monde notamment les équipes qui viennent de l’extérieur », dit-il

Un tournoi qui grossit d’année en année

L’événement n’a toutefois pas toujours été aussi important. « Le tournoi a pris de l’ampleur d’année en année », soutient celui qui s’implique dans l’association depuis 19 ans.

« C’est un très gros tournoi, à peu près égal à celui de l’an dernier. Cette année j’aurais voulu un peu plus d’équipes. Avec quelques semaines de plus on aurait pu le faire, mais ça aurait rendu notre tâche plus difficile », explique M. Valvano.

Il n’hésite pas à souligner l’apport de son équipe qui l’aide pour les préparatifs du tournoi. « On a une quarantaine de bénévoles. Les équipes, les parents et l’arrondissement nous aident aussi énormément. »

Des profits qui reviennent à l’association

Ce tournoi ne sert pas uniquement à faire s’affronter des équipes de hockey. Il permet également de financer l’association et d’offrir différents services.

« Ça nous permet d’engager des entraîneurs spécialisés, de donner des cours privés pour les jeunes qui ont plus de misère. On peut aussi donner des rabais aux parents à faible revenu, énumère M. Valvano. Sans le tournoi, on ne pourrait pas faire tout ça. »

Le tournoi a débuté le 8 décembre et se terminera le 23. Il y a des parties tous les soirs de semaine de 18h à 23h et les jours de fins de semaine, de 8h à 23 h. Le tournoi se déroule aux arénas Martin Brodeur et Roberto Luongo. Les équipes qui s’affrontent sont de catégories novice (7 et 8 ans) et midget (15 à 17 ans).