Agenda communautaire du 30 août 2016

Cours de sculpture

L’Association des artisans de la sculpture de Saint-Léonard organise un cours de sculpture au centre Hautbois (5660, rue du Hautbois). Porte ouverte à l’atelier mardi 6 septembre, de 13h à 17h et inscriptions de 19h à 21h. Cours de sculpture sur bois et argile. Ateliers durée 30 heures, tous niveaux, offerts du lundi au jeudi. Début des cours le 12 septembre. Information: http://www.aassl.com ou 514 322-1679.

Friperie

La friperie de la paroisse Saint-Gilbert est ouverte tous les mercredis, de 13h à 15h au sous-sol du 5420, rue des Angevins.

Le retour des vacances se fera le mercredi 14 septembre. Pour la réouverture, il ne vous en coûtera que 5$ par sac.

Inscription aux activités

Les inscriptions aux activités pour la session d’automne 2016 au Carrefour des femmes de Saint-Léonard (8180, rue Collerette) se dérouleront le mercredi 7 septembre dès 10h. Les inscriptions seront prises selon l’ordre d’arrivée. Il vous sera possible de vous inscrire en même temps à toutes les activités choisies. Pour information: http://www.cfsl-femmes.org ou 514 325-4910.

Bénévole recherché

Le Centre des aînés du réseau d’entraide de Saint-Léonard (5555, rue Jean-Talon Est) recherche des bénévoles pour accompagner à leurs différents rendez-vous, des personnes âgées qui ont le transport adapté. Nous procédons à la vérification des antécédents judiciaires. Pour informations: Nicole Pedneault 514 326-4116, poste 34.

Chauffeur recherché

Le Centre des aînés du réseau d’entraide de Saint-Léonard recherche des bénévoles chauffeurs/accompagnateurs pour accompagner des personnes âgées à leurs rendez-vous médicaux à l’extérieur de Saint-Léonard (hôpital Saint-Luc, hôpital Notre-Dame, hôpital Sainte-Mary’s). Une compensation monétaire est offerte pour l’essence ainsi qu’un permis pour faciliter le stationnement à certains hôpitaux. Nous procédons à la vérification des antécédents judiciaires. Pour informations: Nicole Pedneault 514 326-4116, poste 34.



Choriste recherché

Le chœur Opus Novum cherche des choristes pour la saison 2016-2017. Une audition sur rendez-vous est requise. Le répertoire est classique et met l’accent sur les différents styles du Moyen-Âge à aujourd’hui. Les répétitions ont lieu les jeudis, de 19h à 22h, au 5525, rue Jarry. Information: Christine Glasl au 514 733-0129.

Danse en ligne

Des cours de danse en ligne pour intermédiaire sont offerts le vendredi 9 septembre pour les débutants et le 13 septembre, de 13h à 15h15. Le prix est de 5$ par cours. Ils auront lieu au 5527, rue Jarry Est, au sous-sol du presbytère de la communauté paroissiale Saint-Léonard. Information: M. Cloutier aux 514 376-8854 ou 514 953-2438.

Formation

Mains utiles offre trois programmes de formation en couture industrielle, soit un cours initiatique, un cours pour optimiser sa garde-robe et un pour rentabiliser ses apprentissages. Les cours d’une durée de 60 heures varient entre 70$ et 100$. Information et inscription: Manoucheka Céleste au 514 993-9128 ou mainsutiles@yahoo.ca ou mainsutiles.com.

Recrutement de bénévoles

Vous avez 18 ans et plus et vous souhaitez faire du bénévolat? Le service des bénévoles de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont est à la recherche de bénévoles pour aider auprès des clientèles de l’Hôpital (minimum 4 h/semaine). Les prochaines rencontres d’information se tiendront jeudi 15 septembre 2016 et mercredi 21 septembre 2016. L’inscription à l’avance est obligatoire. Un programme de formation est offert. S.V.P. laissez vos coordonnées par courriel à: benevole.hmr@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 514 252-3865, # option 1.