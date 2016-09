Saint-Léonard distribue du compost

Les citoyens pourront aller récupérer gratuitement du compost, le 8 octobre, à l’entrée du site de dépôt à neige de l’arrondissement, à l’intersection des boulevards Langelier et des Grandes-Prairies.

L’événement se tiendra de 8h à 13h ou jusqu’à épuisement des stocks.

Les citoyens doivent apporter leur pelle et des contenants solides (les sacs verts ne sont pas recommandés) ainsi qu’une preuve de résidence. Il est à noter que les véhicules commerciaux et ceux munis d’une remorque seront refusés et que les quantités remises par citoyen peuvent être limitées en raison de l’achalandage.

Rappelons que le compost est idéal pour redonner de la vigueur aux pelouses, alléger le sol des plates-bandes et des arbustes ou protéger les vivaces contre les mauvaises herbes. C’est un très bon engrais naturel, riche en substances nutritives.

Pour plus de renseignements concernant la distribution de compost, on joint le bureau Accès Saint-Léonard au 311.