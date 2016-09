Un Carrefour des Femmes hyperactifs

Le Carrefour des Femmes de Saint-Léonard vient à peine de lancer sa saison d’automne que plusieurs de ses activités sont déjà complètes ! L’organisme qui met en place des ateliers dans le but d’inviter les femmes à se relaxer, s’éduquer et à améliorer leur santé mentale, compte déjà près de 250 membres. Heureusement pour celles qui ont raté les inscriptions de la semaine passée, il reste encore de la place pour de nombreux ateliers.

Ainsi, les lundis vous pouvez toujours participer à la chorale qui se réunit le matin, au Scrabble duplicate et à l’atelier « Gérer son anxiété » qui débutera en novembre. Les mardis il reste des places pour le cours d’italien pour débutantes, le cours de dessin au pastel sec et l’atelier d’arts libres. Les mercredis vous pouvez prendre part à une nouvelle activité centrée sur la sécurité urbaine où on évoquera les déplacements dans la ville, la sécurité sur Internet ou encore la sollicitation et la fraude. Enfin, les jeudis après-midis, vous pouvez choisir de faire partie de ce projet d’œuvre collective mené par l’artiste muraliste, Annie Hamel, ou plutôt de tricoter en groupe et d’échanger sur sa pratique.

Le Carrefour des Femmes souhaite particulièrement aider les proches aidantes en leur proposant des activités réservées comme les Cafés-rencontres du lundi après-midi. Elles sont également prioritaires pour plusieurs ateliers qui sont restent toutefois ouverts à toutes, comme celui sur les Arts plastiques du mardi matin.

Et si jamais l’idée de suivre des ateliers réguliers ne vous emballe pas trop, vous pouvez toujours opter pour les nombreuses conférences que propose le Carrefour des Femmes. Pour les mercredis à venir il sera notamment question de l’Islande, de l’écriture à 55 ans, ou encore de la face cachée des produits de beauté. La prochaine conférence aura d’ailleurs lieu ce mercredi 21 septembre. La sexologue Sylvie Lavigueur donnera des conseils pour une sexualité épanouie, même après 50 ans.

Toutes les informations sont à retrouver sur le site du Carrefour des Femmes de Saint-Léonard (http://cfsl-femmes.org) ou sur la programmation papier disponible dans le local 3 du Carrefour au 8180, rue Collerette.