Retour de la campagne Un arbre pour mon quartier

La deuxième mouture de la campagne Un arbre pour mon quartier est lancée. Le Regroupement des éco-quartiers et la Société de verdissement du Montréal métropolitain (SOVERDI) permettent une fois de plus aux citoyens propriétaires de planter un ou plusieurs arbres sur leur terrain pour une fraction du prix.

Jusqu’au 4 octobre, les Montréalais sont invités à se rendre sur le site unarbrepourmonquartier.org ou à communiquer directement avec leur éco-quartier pour réserver un ou plusieurs arbres afin de verdir leur quartier.

Les températures automnales présentent d’excellentes conditions pour la plantation d’arbres. Les pluies plus abondantes et l’évaporation plus faible favorisent la survie des arbres à la suite de leur plantation.

Le système racinaire des arbres plantés à l’automne a le temps de se développer jusqu’au premier gel avant de reprendre de plus belle dès l’arrivée du printemps.

«La plantation d’arbres est sans contredit la stratégie de verdissement la plus efficace pour lutter contre les îlots de chaleur. La campagne permet de faire une différence qui aura des effets positifs à long terme pour la santé de la population locale», a expliqué par voie de communiqué Malin Anagrius, directrice générale de la Soverdi.

Les résidents de Montréal pourront se procurer des chênes à gros fruits, des chênes rouges, des érables de l’amur, des érables rouges et plus, pour la somme de 25 $, ou encore des arbres fruitiers (abricotier Scout, cerisier Northstar, cerisier météor, pommier Liberty et prunier domestica Stanley) au coût de 35 $.