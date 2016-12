Agenda communautaire du 20 décembre 2016

Chaque semaine, l’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du quartier. Faites parvenir vos annonces d’un maximum de 75 mots avant le jeudi précédant la parution à l’adresse suivante: agenda_progres@tc.tc.

Formation

La formation en lancement d’entreprise offerte à l’Accueil des immigrants de l’est de Montréal est une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) créditée par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec. Le programme permet d’acquérir les notions nécessaires pour devenir travailleur autonome et lancer son entreprise. La formation inclut des volets supplémentaires pour le démarrage d’une garderie en milieu familial. Les prochaines séances d’information auront lieu le 10 janvier, à 19h, et le 11 janvier, à 13h. Inscription obligatoire au 514 723-4939.

Ateliers de couture industrielle

L’organisme Mains Utiles propose des ateliers de couture industrielle afin de réaliser des vêtements pour femme à l’aide de patrons commerciaux. Le programme de huit semaines est offert dès le 16 janvier, les lundis et mercredis, de 9h à 13h, pour 70$.

Information et inscription: 514 993-9128 ou mainsutiles@yahoo.ca.

Vente

La vente organisée par Mains Utiles, les jeudis, de 10h à 15h, au 6665, rue Bombardier, reprendra le 19 janvier.

Bénévole recherché

Le Centre des aînés du réseau d’entraide de Saint-Léonard (5555, rue Jean-Talon Est) recherche des bénévoles et des chauffeurs/accompagnateurs pour accompagner des personnes âgées qui ont le transport adapté à leurs différents rendez-vous. L’organisme procède à la vérification des antécédents judiciaires. Pour informations: Nicole Pedneault 514 326-4116, poste 34.