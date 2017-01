Agenda communautaire du 24 janvier 2017

Chaque semaine, l’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du quartier. Faites parvenir vos annonces d’un maximum de 75 mots avant le jeudi précédant la parution à l’adresse suivante: agenda_progres@tc.tc.

Activité pour aînés

Le Centre des aînés du réseau d’entraide de Saint-Léonard (5555, rue Jean-Talon Est) organise une nouvelle activité récréative, le jeudi, de 13h à 16h. Dans le but de tisser des liens avec d’autres communautés culturelles tout en s’amusant, une collation, un café, de la musique, de la danse et des rencontres avec des personnes intéressantes et sympathiques sont prévus dans une atmosphère joviale et conviviale. L’activité est gratuite.

Pour informations: Marné Valenzuela 514 326-4116, poste 41.

Atelier

Le Mouvement fraternité multiethnique organise un atelier gratuit offrant des outils et conseil sur l’achat d’un véhicule usager, le 24 janvier, à 13h, au 4858, boulevard Robert, appartement 2.

Information: Rosalie Kalmogo au 514 256-6976.

Café Oasis

La pharmacienne-propriétaire Marie-Pascale Beaulieu animera une conférence traitant de l’hypertension artérielle, dans le cadre des cafés Oasis du Centre des aînés du réseau d’entraide de Saint-Léonard, le jeudi 26 janvier, de 9h30 à 11h15, au 5555, rue Jean-Talon. Il y a la possibilité d’acheter des rôties et un café pour 2,50$, de 9h à 9h25. Information: 514 326-4116.

Cours de Zumba

Le carrefour des femmes de Saint-Léonard organise un cours de Zumba. L’animatrice propose un entraînement modéré qui s’adapte à tous les niveaux de condition physique et qui est très facile à suivre. Les mardis 24 janvier au 21 mars (relâche le 14 février) de 14h45 à 15h45, au 8180, rue Collerette. Prix membres: 20$, prix non-membres: 25$. Places limitées, inscription obligatoire. Pour information: http://www.cfsl-femmes.org ou 514 325-4910.

Cours de Qui Gong

Ancêtre du Tai-Chi, le Qi Gong est composé de mouvements lents, en harmonie avec la respiration, ce qui favorise la circulation d’énergie dans le corps. Il contribue notamment à augmenter la concentration, à se détendre et à réduire le stress. Les jeudis 26 janvier au 2 mars, de 11h30 à 13h ou de 13h15 à 14h45, au carrefour des femmes de Saint-Léonard (8180, rue Collerette). Prix membres: 20$, prix non-membres: 25$. Places limitées, inscription obligatoire. Pour information: http://www.cfsl-femmes.org ou 514 325-4910.

Recherche de bénévoles

Les Services communautaires canadiens-italiens recherchent des bénévoles pour le programme de préparation de déclarations d’impôt destiné aux personnes à faible revenu. Il est préférable d’avoir une expérience minime dans le domaine comptable et une bonne connaissance de l’ordinateur. Pour information: 514 274-9461.

Scrabble duplicate

Dans une partie de Scrabble duplicate, l’arbitre tire 7 lettres et toutes les participantes essaient de trouver le mot qui permet d’obtenir le score maximal. La meilleure solution est retenue et placée par toutes les participantes sur leur grille. Cette activité est organisée par le carrefour des femmes de Saint-Léonard (8180, rue Collerette), jusqu’au 20 février, de 13h30 à 15h30. Prix membres: 15$. Prix non-membres: 20 $. Places limitées, inscription obligatoire. Pour information: http://www.cfsl-femmes.org ou 514 325-4910.

Conférence

Le carrefour des femmes de Saint-Léonard organise une conférence avec Maria-Térésa Justino du comité Entre Pairs, qui vit depuis plus de 20 ans avec la bipolarité, caractérisée d’un trouble obsessif-compulsif (TOC). Grâce à sa formation de pair-aidant, elle donne espoir et guide les personnes qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale en démontrant comment on peut apprendre à vivre avec sa fragilité et se rétablir. L’activité gratuite est prévue le mercredi 25 janvier, de 13h30 à 15h30, au 8180, rue Collerette. Places limitées, inscription obligatoire. Pour information: http://www.cfsl-femmes.org ou 514 325-4910.

Bénévole recherché

Le Centre des aînés du réseau d’entraide de Saint-Léonard (5555, rue Jean-Talon Est) recherche des bénévoles et des chauffeurs/accompagnateurs pour accompagner des personnes âgées qui ont le transport adapté à leurs différents rendez-vous. Nous procédons à la vérification des antécédents judiciaires. Pour informations: Nicole Pedneault 514 326-4116, poste 34.