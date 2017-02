250 000$ pour l’hôpital Maisonneuve-Rosemont

En cinq ans, le Groupe Banque TD a remis 250 000$ à des employés méritants de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) afin de faciliter le développement de leurs connaissances et compétences, pour le mieux-être des patients.

Un total de 27 infirmiers, infirmiers auxiliaires et préposés aux bénéficiaires de HMR ont reçu une subvention TD pour les techniques infirmières et la formation en sciences infirmières.

«Le Groupe Banque TD et la Fondation HMR entretiennent depuis 14 ans une relation privilégiée basée sur un objectif commun: favoriser le développement des connaissances et compétences du personnel infirmier à l’HMR. Au-delà du coup de pouce financier, ils offrent à des hommes et des femmes de talent un coup de main décisif dans leur parcours professionnel», indique Lucie Drapeau, directrice générale de la Fondation HMR.

Depuis 2012, le programme de subvention du Groupe Banque TD pour les techniques infirmières et la formation en sciences infirmières a permis à 136 étudiants de bénéficier de cet appui, allant de 500$ à 5000$. De plus, 156 formations ont été offertes à des préposés aux bénéficiaires.