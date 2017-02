Carnet culturel du mois de mars

La saison culturelle 2016-2017 de l’arrondissement de Saint-Léonard ne fera aucunement relâche au cours du mois de mars. Plusieurs rendez-vous seront proposés aux petits et aux grands. Pour connaître la programmation complète ou pour se procurer des billets, on visite le http://www.ville.montreal.qc.ca/st-leonard ou culturesaintleonard.com.

Scène familiale

La saison culturelle du mois de mars débutera avec la pièce familiale Rosépine, qui sera présentée le 4 mars, à 15h, au théâtre Mirella et Lino Saputo au centre Leonardo da Vinci (8350, boulevard Lacordaire).

Rosépine a 6 ans et vit dans un pays souvent ravagé par des intempéries. Les champs de melons de son grand-père sont menacés. Rosépine veut l’aider, d’autant plus qu’elle entend des pleurs au loin. En compagnie de son amie, La Nuit, elle part à la recherche de celui ou de celle qui a tant besoin de consolation. À travers sa quête, elle apprendra l’importance de vivre en harmonie avec ceux et celles qui partagent sa planète.

Les billets sont en vente au coût de 5$.

Pour la jeunesse

La pièce pour les enfants âgés de trois à sept ans Papoul s’installera à la bibliothèque de Saint-Léonard (8420, boulevard Lacordaire), le 18 mars, à 11h.

Cocorico! Du chant du coq jusqu’à la berceuse de la poulette grise, Papoul s’active. Tic Tac! Tic Tac! Entre les courses à faire et les rendez-vous d’affaires, entre le repas à préparer et l’histoire à raconter, Papoul ne sait plus où donner de la tête. Heureusement, Grand Papoul rythme les heures et veille sur la maisonnée et Mapoul revient bientôt…

Spectacle gratuit. Les laissez-passer sont disponibles au bureau Accès Saint-Léonard (8400, boulevard Lacordaire).

Place au théâtre

La pièce de théâtre et marionnettes Guerre et paix de Louis-Dominique Lavigne assisté du Loup bleu foulera la scène du théâtre Mirella et Lino Saputo au centre Leonardo da Vinci (8350, boulevard Lacordaire), le 26 mars, à 19h30.

Guerre et paix, c’est une lecture des événements entourant les guerres napoléoniennes en Russie au début du XIXe siècle, mais du point de vue des Russes. C’est une fresque marionnettique relatant les passions et tourments d’un peuple dans une guerre où même l’hiver est à combattre.

Les billets réguliers sont en vente à 25$.

Les œuvres d’art à l’honneur

L’exposition Les regards rapprochés: série noire, d’Hélène Rochette sera présentée du 21 mars au 30 avril, à la Galerie Port-Maurice (8420, boulevard Lacordaire).

Dans cette exposition, Hélène Rochette propose l’expérience de la matière, de la forme, de l’espace et du sens. Ses œuvres, des images numériques couleur et des sculptures au mur et au sol, sont animées par la densité de leur matériau propre. Accumulations et superpositions de regards rapprochés posés sur notre univers quotidien et immédiat, les images circulaires de grands et petits formats vibrent de la brillance des textures captées par l’objectif de la caméra.

Billeterie

L’achat des billets pour les spectacles présentés au Théâtre Mirella et Lino Saputo (8350, boulevard Lacordaire), se fait au bureau Accès Saint-Léonard au 8400, boulevard Lacordaire. Les billets sont également en vente, sans frais d’admission, sur le site Web http://www.culturesaintleonard.com.