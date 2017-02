Agenda communautaire du 28 février 2017

Chaque semaine, l’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du quartier. Faites parvenir vos annonces d’un maximum de 75 mots avant le jeudi précédant la parution à l’adresse suivante: agenda_progres@tc.tc.

Atelier

Le Mouvement fraternité multiethnique organise un atelier gratuit sur l’accessibilité des logements en région, l’aide gouvernement à l’installation et la possibilité d’exercer ses compétences selon sa formation et son expérience, le 28 février, à 13h, au 4858, boulevard Robert, appartement 2.

Information: Rosalie Kalmogo au 514 256-6976.

Jeux FADOQ

Les 20es Jeux FADOQ Île de Montréal auront lieu du 8 au 13 mai. Les personnes de 50 ans et plus sont invitées à s’inscrire à l’une des 12 disciplines: badminton, balle-molle, course, golf, marche, natation, pétanque, petites quilles, pickleball, tennis, Tennis de table et volleyball. Catégories offertes: «participatif» ou «compétitif». Pour plus d’information: 514 271-1411, poste 232 ou montreal.fadoq.ca/jeux.

Vivre en santé

Le programme Vivre en santé se tiendra à partir du 6 mars au Centre Leonardo da Vinci (8370, boul. Lacordaire). Les inscriptions sont maintenant ouvertes! Ce programme pour personnes de 65 ans et plus, organisé en collaboration avec Les Services communautaires canadiens-italiens du Québec, comprendra des exercices aquatiques, du conditionnement physique en groupe et des cours de nutrition. Toutes les activités seront animées par des experts hautement qualifiés. Les sessions se tiendront les lundi, mercredi et vendredi pendant 12 semaines. Pour inscriptions: 514 955-8540.

Recherche de bénévoles

L’hôpital Santa Cabrini est à la recherche de personnes engagées pouvant offrir généreusement de son temps. Les bénévoles doivent être âgés d’au moins 18 ans, offrir un engagement d’au moins six mois et une présence régulière hebdomadaire d’au moins trois heures par semaine.

Information: Josée Collette au 514 252-6000, poste 7010.

Recherche de bénévoles

Le Centre des aînés du réseau d’entraide de Saint-Léonard (5555, rue Jean-Talon Est) offre quatre nouvelles opportunités de bénévolat: recherchiste pour le Café Oasis, spécialiste en animation d’ateliers de bricolage pour les personnes souffrant d’Alzheimer, préposé à la maintenance et au développement du site Web du Centre et responsable des activités physiques extérieures. Si un de ces postes vous intéresse, communiquez avec Nicole Pedneault au 514 326-4116, poste 34. L’organisme procédera à la vérification des antécédents judiciaires.

Clinique d’impôts

Les Services communautaires canadiens-italiens, en collaboration avec le Programme des bénévoles de Revenu Québec, offre le service pour remplir les déclarations d’impôt. Les critères d’admissibilité afin de bénéficier de ce service sont: de 25 000$ pour une personne seule et 30 000$ pour une couple. Le service sera offert au Centre Leonardo da Vinci (8370, boul. Lacordaire) sur rendez-vous seulement. Les places sont limitées. Contribution: 5$.

Pour informations: 514 274-9462.

Cours d’anglais

Le Mouvement fraternité multiethnique offre des cours d’anglais gratuit, les samedis, de 10h à 12h, au local communautaire situé au 4858, boulevard Robert, appartement 2.

Information: Rosalie Kalmogo au 514 256-6976.

Recherche de bénévoles

Les Services communautaires canadiens-italiens recherchent des bénévoles pour le programme de préparation de déclarations d’impôt destiné aux personnes à faible revenu. Il est préférable d’avoir une expérience minime dans le domaine comptable et une bonne connaissance de l’ordinateur. Pour information: 514 274-9461.