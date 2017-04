L’arrondissement modifie ses horaires d’ouverture pour le congé de Pâques

Plusieurs lieux publics de Saint-Léonard seront fermés le vendredi ou le lundi durant le congé de Pâques du 14 au 17 avril.

Un air de relâche soufflera sur l’arrondissement de Saint-Léonard à l’occasion du long congé pascal en fin de semaine du vendredi 14 au lundi 17 avril. L’arrondissement a publié les horaires d’ouverture de ses installations pour informer les citoyens.

La mairie d’arrondissement et le bureau Accès Saint-Léonard de même que les bureaux de la Direction des travaux publics et de la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises seront fermés le vendredi et le lundi. Les rencontres du samedi avec les élus feront également relâche le samedi 15 avril.

En revanche, les collectes des matières recyclables et des ordures ménagères s’effectueront selon l’horaire habituel.

Culture et sports

À la bibliothèque, les horaires sont maintenues pour le vendredi et le samedi, mais le site ne sera pas accessible les dimanche 16 et lundi 17. Idem pour l’aréna Martin-Brodeur et le dôme du stade Hébert tandis que l’aréna Roberto-Luongo ne sera fermée que le dimanche.

Le complexe aquatique de Saint-Léonard offrira des bains libres pour tous le vendredi 14 avril, de 13 h 30 à 16 h 25, et le samedi 15 avril, de 13 h 30 à 16 h 25. Le complexe sera fermé le dimanche et retournera à son horaire régulier à compter du lundi.

Enfin, le Centre Hautbois et les pavillons situés dans les grands parcs de l’arrondissement seront fermés les vendredi 14, dimanche 16 et lundi 17 avril.

Centre d’appel

Le 311, le centre d’appels de la Ville de Montréal, pourra être joint, pendant le congé pascal, entre 9 h et 17 h, les vendredi 14, samedi 15, dimanche 16 et lundi 17 avril.