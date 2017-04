Agenda communautaire du 18 avril 2017

Chaque semaine, l’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du quartier. Faites parvenir vos annonces d’un maximum de 75 mots avant le jeudi précédant la parution à l’adresse suivante: agenda_progres@tc.tc.

Bingo

L’Association des locataires de la résidence Émilien Gagnon lance une invitation aux personnes intéressées à participer à une soirée de bingo, les mercredis, toutes les deux semaines. La prochaine soirée aura lieu le mercredi 19 avril, au 6150, rue Jarry, dès 18h30.

De 300$ à 700$ de prix seront remis en plus d’un tirage moitié/ moitié. Les cartes sont en vente au coût de 7$ pour trois cartes et 10$ pour cinq. Une collation est servie à l’intermission au coût de 2$.

Pour information: Jacqueline Moisan 514 326-0653.

Conférence sur le bénévolat

L’association haïtiano-canado-québécoise d’aide aux démunis invite la population à son activité Les cuisines collectives qui sera précédée d’une conférence de Kettly Beauregard, ex-conseillère de la ville de Montréal. Le thème retenu est le bénévolat. L’activité aura lieu le vendredi 21 avril, de 11h à 13h dans le local communautaire du parc Wilfrid-Bastien (8180, rue Collerette). Information au 514 852 1011.



Activités pour améliorer son équilibre

Le Centre des aînés du réseau d’entraide de Saint-Léonard offre une session du programme P.I.E.D. aux personnes de 55 ans et plus de Saint-Léonard qui sont préoccupées par leur équilibre. La session durera 12 semaines et les activités auront lieu les mardis et les jeudis avec une animatrice professionnelle qualifiée. Début le 18 avril prochain au centre Hautbois. Information et inscription au 514 326-4116.

Recherche de bénévoles

L’hôpital Santa Cabrini est à la recherche de personnes engagées pouvant offrir généreusement de son temps. Les bénévoles doivent être âgés d’au moins 18 ans, offrir un engagement d’au moins six mois et une présence régulière hebdomadaire d’au moins trois heures par semaine.

Information: Josée Collette au 514 252-6000, poste 7010.

Recherche de bénévoles

Le Centre des aînés du réseau d’entraide de Saint-Léonard (5555, rue Jean-Talon Est) offre quatre nouvelles opportunités de bénévolat: recherchiste pour le Café Oasis, spécialiste en animation d’ateliers de bricolage pour les personnes souffrant d’Alzheimer, préposé à la maintenance et au développement du site Web du Centre et responsable des activités physiques extérieures. Si un de ces postes vous intéresse, communiquez avec Nicole Pedneault au 514 326-4116, poste 34. L’organisme procédera à la vérification des antécédents judiciaires.

Jeux FADOQ

Les 20es Jeux FADOQ Île de Montréal auront lieu du 8 au 13 mai. Les personnes de 50 ans et plus sont invitées à s’inscrire à l’une des 12 disciplines: badminton, balle-molle, course, golf, marche, natation, pétanque, petites quilles, pickleball, tennis, Tennis de table et volleyball. Catégories offertes: «participatif» ou «compétitif». Pour plus d’information: 514 271-1411, poste 232 ou montreal.fadoq.ca/jeux.