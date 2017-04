Agenda communautaire du 25 avril 2017

Chaque semaine, l’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du quartier. Faites parvenir vos annonces d’un maximum de 75 mots avant le jeudi précédant la parution à l’adresse suivante: agenda_progres@tc.tc.

Le Jour de la Terre

Pour célébrer le Jour de la Terre, l’Écoquartier de Saint-Léonard, en collaboration avec la bibliothèque de Saint-Léonard, organise la projection gratuite du documentaire Demain, le 26 avril, dès 18h30, à la salle d’activité de la bibliothèque (8420, boulevard Lacordaire). Une discussion sera animée après le film.

Matinées culturelles

Mains Utiles organise des matinées culturelles où des femmes de tout âge et de toute origine peuvent coudre et discuter autour d’un café ou thé, lors des cafés-causerie, tous les vendredis, de 9h à 13h, jusqu’au 23 juin, au 6665, rue Bombardier. Apporter votre tissu.

Information: 514 993-9128 ou mainsutiles@yahoo.ca.

Conférence

Le Carrefour des femmes de Saint-Léonard propose la conférence Soigner sa flore intestinale, le 26 avril, de 13h30 à 15h30.

Le système digestif est notre deuxième cerveau; il faut donc en prendre soin. Lorsque la digestion est compromise, l’équilibre du corps et le bien-être peuvent être affectés. Cette conférence permettra de comprendre leur fonctionnement et de s’assurer de bien écouter son corps pour une santé optimale.

Conférence gratuite, places limitées, inscription obligatoire, priorité aux membres. Pour information: 514 325-4910.

Recherche de bénévoles

L’hôpital Santa Cabrini est à la recherche de personnes engagées pouvant offrir généreusement de son temps. Les bénévoles doivent être âgés d’au moins 18 ans, offrir un engagement d’au moins six mois et une présence régulière hebdomadaire d’au moins trois heures par semaine.

Information: Josée Collette au 514 252-6000, poste 7010.

Recherche de bénévoles

Le Centre des aînés du réseau d’entraide de Saint-Léonard (5555, rue Jean-Talon Est) offre quatre nouvelles opportunités de bénévolat: recherchiste pour le Café Oasis, spécialiste en animation d’ateliers de bricolage pour les personnes souffrant d’Alzheimer, préposé à la maintenance et au développement du site Web du Centre et responsable des activités physiques extérieures. Si un de ces postes vous intéresse, communiquez avec Nicole Pedneault au 514 326-4116, poste 34. L’organisme procédera à la vérification des antécédents judiciaires.

Jeux FADOQ

Les 20es Jeux FADOQ Île de Montréal auront lieu du 8 au 13 mai. Les personnes de 50 ans et plus sont invitées à s’inscrire à l’une des 12 disciplines: badminton, balle-molle, course, golf, marche, natation, pétanque, petites quilles, pickleball, tennis, Tennis de table et volleyball. Catégories offertes: «participatif» ou «compétitif». Pour plus d’information: 514 271-1411, poste 232 ou montreal.fadoq.ca/jeux.