Agenda communautaire du 16 mai 2017

Assemblée

Les Services communautaires canadiens-italiens du Québec tiendront leur assemblée générale annuelle le 20 juin, à 18h30, au Centre Leonardo Da Vinci (8370, boulevard Lacordaire). Information et réservation: 514 274-9462.

Boîte à savon

La Maison de jeunes Le Zénith de Saint-Léonard est à la recherche de bénévoles pour l’activité des boîtes à savon qui se déroulera le 10 juin prochain.

De plus, plusieurs boîtes à savon déjà construites cherchent preneur pour participer à la course à obstacles du 10 juin. Information et inscription: 514 327-0185 ou http://www.course375.ca.

Conférence

Le Carrefour des femmes de Saint-Léonard propose la conférence Cap sur une retraite épanouie, le 17 mai, de 13h30 à 15h30, animée par Marie-Paule Dessaint, docteure en sciences de l’éducation.

Cette conférence présentera des activités pour vivre, s’amuser, apprendre, partager, aimer, aider, protéger et donner du sens à sa vie. Pour information et inscription: 514 325-4910.

Concert

Le chœur Opus Novum, dirigé par Dorothéa Ventura, et l’ensemble vocal Deo, dirigé par Aldéo Jean, offre un concert conjoint Éclats baroques, le 3 juin, à 20h, au 5525, rue Jarry Est.

Les 50 choristes seront accompagnés d’un orchestre de 10 musiciens dans leur interprétation des œuvres de grands compositeurs du 18e siècle, dont Vivaldi, Bach et Handel.

Les billets sont en prévente à 20$ et en vente à la porte à 25$. C’est gratuit pour les moins de 12 ans. Information: Christine au 514 733-0129 ou http://www.choeuropusnovum.com.

Recherche de bénévoles

L’hôpital Santa-Cabrini est à la recherche de bénévoles pour de l’accueil, de l’orientation de la clientèle et pour des visites amicales. Les personnes intéressées doivent être âgées d’au moins 18 ans, être disponible pour quatre mois minimum, trois heures par semaine. Inscription: Josée Collette au 514 252-6000, poste 7010.

Conférence sur le diabète

Les Services communautaires canadiens-italiens du Québec invitent la population à la conférence gratuite Diabète: gestion, traitement et conseils nutritionnels, qui aura lieu le mardi 16 mai, à midi, à l’aréna Martin-Brodeur (5300, boulevard Robert). L’allocution se fera en français et en italien. Inscription et information: 514 274-9462.

Matinées culturelles

Mains Utiles organise des matinées culturelles où des femmes de tout âge et de toute origine peuvent coudre et discuter autour d’un café ou thé, lors des cafés-causerie, tous les vendredis, de 9h à 13h, jusqu’au 23 juin, au 6665, rue Bombardier. Apporter votre tissu.

Information: 514 993-9128 ou mainsutiles@yahoo.ca.



Service d’aide pour obtenir un travail de bureau

L’Enjeu : cap sur l’emploi propose gratuitement des services spécialisés s’adressant aux femmes à la recherche d’un poste en travail de bureau (réception, secrétariat, comptabilité, bureautique…). Évaluation de compétences à l’aide de tests conçus par des professionnels, bilan personnalisé, identification des employeurs potentiels, possibilité de formation et perfectionnement, recherche d’emploi intensive, aide au placement et banque d’emplois en travail de bureau. Informations au 514 858 5288, poste 0.