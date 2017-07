Agenda communautaire du 18 juillet 2017

Chaque semaine, l’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du quartier. Faites parvenir vos annonces d’un maximum de 75 mots avant le jeudi précédant la parution à l’adresse suivante: agenda_progres@tc.tc.



Ouvert cet été

La Table ronde de Saint-Léonard offrira son service de livraison de repas en continu pendant la saison estivale. Il est également possible d’aller y acheter des repas congelés les vendredis, de 11h à 14h, au 8181, boulevard Lacordaire. Information et commande: 514 955-6464, poste 1.

Bénévolat

La Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal lance l’activité de bénévolat dédiée aux familles où, pendant une demi-journée, les petits et grands s’engagent auprès de l’organisme.

Inscription: benevole@ssvp-mtl.org ou 514 526-5937, poste 168.

Camp de jour

L’Association haïtiano-canado-québécoise d’aide aux démunis organise un camp de jour haïtien ouvert à tous. Les Léonardois et les jeunes des environs âgés de 6 à 12 ans sont invités à prendre part aux activités qui se dérouleront pendant huit semaines. Le coût est de 25 $ pour les huit semaines.

Inscription et information: 514 852-1011.

Dépanneurs à votre service

Les Dépanneurs de Saint-Léonard offrent leur service pour l’entretien du jardin, le lavage des fenêtres et l’entretien ménager.

Information et réservation: 514 949-6309.

À la recherche de jardin

Dans le cadre du projet Cultivons Saint-Léonard, l’Écoquartier est à la recherche des perles rares de l’arrondissement. Jardin fleuri ou potager, tous les Léonardois sont invités à participer. Il suffit de communiquer avec l’Écoquartier de Saint-Léonard par téléphone au 514 328-8444 ou par courriel à ecoquartierstleonard@gmail.com pour s’inscrire. Les jardins inscrits seront pris en photo et celles-ci seront exposées en ligne ou lors des activités de l’Écoquartier.