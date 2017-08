Agenda communautaire du 8 août 2017

Chaque semaine, l’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du quartier. Faites parvenir vos annonces d’un maximum de 75 mots avant le jeudi précédant la parution à l’adresse suivante: agenda_progres@tc.tc.

Atelier

Le Mouvement fraternité multiethnique propose un atelier gratuit le 8 août, à 13h, au 4858, boulevard Robert, appartement 2.

Le thème de l’activité est Les confusions et malentendus d’origine culturels peuvent pénaliser nos rapports aux autres dans la société d’accueil. On y traitera des codes de vie et attitudes gagnantes dans la société d’accueil.

Information: Rosalie au 514 256-6976.

Bingo

L’Association des locataires de la résidence Émilien-Gagnon invite la population à des soirées bingo, les mercredi 16 et 30 août, à 18h30, au 6150, rue Jarry. Des prix de 300 à 500$ y seront remis. Les cartes se vendent au coût de 7$ pour trois cartes, ou 10$ pour cinq. Une collation est offerte au coût de 2$.

La participation au bingo donne accès aux fêtes organisées par l’association, au même prix que les résidents.

Information: Jacqueline Moisan au 514 326-0653.

Bénévolat

La Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal lance l’activité de bénévolat dédiée aux familles où, pendant une demi-journée, les petits et grands s’engagent auprès de l’organisme.

Inscription: benevole@ssvp-mtl.org ou 514 526-5937, poste 168.

Dépanneurs à votre service

Les Dépanneurs de Saint-Léonard offrent leur service pour l’entretien du jardin, le lavage des fenêtres et l’entretien ménager.

Information et réservation: 514 949-6309.

À la recherche de jardin

Dans le cadre du projet Cultivons Saint-Léonard, l’Écoquartier est à la recherche des perles rares de l’arrondissement. Jardin fleuri ou potager, tous les Léonardois sont invités à participer. Il suffit de communiquer avec l’Écoquartier de Saint-Léonard par téléphone au 514 328-8444 ou par courriel à ecoquartierstleonard@gmail.com pour s’inscrire. Les jardins inscrits seront pris en photo et celles-ci seront exposées en ligne ou lors des activités de l’Écoquartier.