Agenda communautaire du 22 août 2017

Comité citoyen

Afin de donner vie au plan de quartier de Saint-Léonard, Concertation Saint-Léonard est à la recherche de Léonardois pour s’engager dans le comité citoyen à Saint-Léonard. Ceux qui veulent prendre part à ce comité et ainsi faire partie des solutions et actions peuvent participer à l’activité du 23 août, de 9h30 à 12h, au pavillon Wilfrid-Bastien, salle 1233, ou joindre Janie Janvier au 514 323-1417, poste 209 ou à mobilisation@concertationstleonard.com.

Recrutement de bénévoles

L’hôpital Maisonneuve-Rosemont faisant partie du CIUSSS de l’est-de-l’île-de-Montréal est à la recherche de bénévoles qui souhaitent vivre une expérience enrichissante avec la clientèle de l’hôpital. Critères: être âgé de 18 ans et plus et disponible quatre heures par semaine pour au moins 100 heures. Formation offerte. Pour information ou soumettre sa candidature: benevole.hmr@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 514 252-3865, option 1.

Visite

Le Mouvement fraternité multiethnique propose une visite gratuite du Jardin botanique, le 22 août, à 10h. Le départ se fera à 9h30 au 4858, boulevard Robert, appartement 2. Apportez votre lunch.

Information et inscription: Rosalie au 514 256-6976.

Recherche de bénévoles

Le Mouvement fraternité multiethnique, centre communautaire implanté dans son milieu depuis plus de 40 ans et dont la mission est de venir en aide aux populations les plus touchées par la précarité, est à la recherche de bénévoles, disponibles une fois par semaine, tous les jeudis matin, de 7h à 8h30, au 6880, chemin Côte-de-Liesse. Remboursement des frais: 0,50$ le kilomètre ou abonnement mensuelle autobus offerts.

Information: Rosalie au 514 256-6976.

Bingo

L’Association des locataires de la résidence Émilien-Gagnon invite la population à une soirée bingo, le mercredi 30 août, à 18h30, au 6150, rue Jarry. Des prix de 300 à 500$ y seront remis. Les cartes se vendent au coût de 7$ pour trois cartes, ou 10$ pour cinq. Une collation est offerte au coût de 2$.

La participation au bingo donne accès aux fêtes organisées par l’association, au même prix que les résidents.

Information: Jacqueline Moisan au 514 326-0653.

Bénévolat

La Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal lance l’activité de bénévolat dédiée aux familles où, pendant une demi-journée, les petits et grands s’engagent auprès de l’organisme.

Inscription: benevole@ssvp-mtl.org ou 514 526-5937, poste 168.

Dépanneurs à votre service

Les Dépanneurs de Saint-Léonard offrent leur service, notamment, pour l’entretien du jardin, le lavage des fenêtres et l’entretien ménager.

Information et réservation: 514 949-6309.