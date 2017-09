Agenda communautaire du 5 septembre 2017

Chaque semaine, l’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du quartier. Faites parvenir vos annonces d’un maximum de 75 mots avant le jeudi précédant la parution à l’adresse suivante: agenda_progres@tc.tc.

Bénévoles recherchés

L’hôpital Santa Cabrini est à la recherche de personnes engagées pouvant offrir son temps à l’accueil et orientation de la clientèle ainsi que pour des visites amicales, principalement auprès d’une clientèle âgée, en perte d’autonomie physique et/ou cognitive.

Les personnes doivent être âgées de plus de 18 ans, offrir un engagement d’au moins six mois et être présentes au moins 3 heures par semaine.

Inscription: 514 252-6000, poste 7010.

Atelier

Le Mouvement fraternité multiethnique organise un atelier sur les avantages de vivre en région, le 12 septembre, à 13h, au 4858, boulevard Robert, appartement 2.

Information: contacter Rosalie au 514 256-6976.

Inscription aux activités

Inscriptions aux activités pour la session de l’automne 2017 au Carrefour des femmes de Saint-Léonard (8180, rue Collerette) le mercredi 6 septembre, dès 9h30. Les inscriptions seront prises selon l’ordre d’arrivée. Il sera possible de s’inscrire en même temps à toutes les activités choisies, dont les conférences, cours d’informatique, activités pour proches aidantes, cours et ateliers divers, sorties éducatives, etc.

Pour information: 514 325-4910.

Bingo

L’Association des locataires de la résidence Émilien-Gagnon invite la population à une soirée bingo, les mercredis 13 et 27 septembre ainsi que les 11 et 25 octobre, à 18h30, au 6150, rue Jarry. Des prix de 300 à 500$ y seront remis. Les cartes se vendent au coût de 7$ pour trois cartes, ou 10$ pour cinq. Une collation est offerte au coût de 2$.

La participation au bingo donne accès aux fêtes organisées par l’association, au même prix que les résidents.

Information: Jacqueline Moisan au 514 326-0653.

Rencontre avec Macha Grenon

Le Carrefour des femmes de Saint-Léonard organise une rencontre avec la comédienne Macha Grenon, le mercredi 20 septembre, de 13h30 à 14h30. Gratuit, places limitées, inscription obligatoire, priorité aux membres.

Pour information: 514 325-4910.

Recrutement de bénévoles

L’hôpital Maisonneuve-Rosemont faisant partie du CIUSSS de l’est-de-l’île-de-Montréal est à la recherche de bénévoles qui souhaitent vivre une expérience enrichissante avec la clientèle de l’hôpital. Critères: être âgé de 18 ans et plus et disponible quatre heures par semaine pour au moins 100 heures. Formation offerte. Pour information ou soumettre sa candidature: benevole.hmr@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 514 252-3865, option 1.

Cafés-rencontres

En tant que proche aidante, celle-ci vive des difficultés psychologiques, émotionnelles, relationnelles ou autres? Les participantes se réunissent chaque semaine: chacune a l’occasion de s’exprimer et de recevoir de l’aide. Les cafés-rencontres sont organisés par le Carrefour des femmes de Saint-Léonard, les lundis, du 11 septembre au 27 novembre (sauf le 9 octobre), de 13h30 à 15h30. Gratuit, places limitées, inscription souhaitée.

Pour information: 514 325-4910.

Recherche de bénévoles

Le Mouvement fraternité multiethnique, centre communautaire implanté dans son milieu depuis plus de 40 ans et dont la mission est de venir en aide aux populations les plus touchées par la précarité, est à la recherche de bénévoles, disponibles une fois par semaine, tous les jeudis matin, de 7h à 8h30, au 6880, chemin Côte-de-Liesse. Remboursement des frais: 0,50$ le kilomètre ou abonnement mensuel autobus offerts.

Information: Rosalie au 514 256-6976.

Projection de film

Un après-midi cinéma offert par le Carrefour des femmes au Centre Leonardo da Vinci (8370, boulevard Lacordaire), le mardi 12 septembre, à 13h30. Gratuit, inscription et carte de membre obligatoires. Billets disponibles au Carrefour des femmes (8180, rue Collerette) ou par téléphone à partir du 6 septembre.

Pour information: http://www.cfsl-femmes.org ou 514 325-4910.