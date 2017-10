Agenda communautaire du 24 octobre 2017

Chaque semaine, l’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du quartier. Faites parvenir vos annonces d’un maximum de 75 mots avant le jeudi précédant la parution à l’adresse suivante: agenda_progres@tc.tc.

Café Oasis

Lors du prochain Café Oasis, le 26 octobre, de 9h30 à 11h15, le Centre des aînés du réseau d’entraide de Saint-Léonard (5555, rue Jean-Talon Est) reçoit deux représentants de l’organisme Jeunesse au Soleil pour une présentation de tous leurs services. Information: Nicole Pedneault au 514 326-4116, poste 34.

Activité de couture

Mains utiles propose l’activité gratuite Café-couture tous les vendredis, de 9h à 13h, pour des femmes de 50 ans et plus, jusqu’au 31 mars, au 6665, rue Bombardier. Les participantes doivent apporter leurs tissus.

Réservation: 514 993-9128.

Inscription Magasin-Partage de Noël

Les inscriptions au Magasin-Partage de Noël auront lieu le 8 novembre, au pavillon Wilfrid-Bastien (8180, rue Collerette), à 13h (60 places) et 18h (40 places). Les places seront attribuées par tirage au sort. Preuves d’adresse de Saint-Léonard (facture ou bail) et de revenu (relevé d’assistance sociale ou avis cotisation de la déclaration de revenus 2015) obligatoires.

Souper Halloween

La Table ronde de Saint-Léonard organise un souper d’Halloween le 27 octobre où les gens peuvent participer déguisés au souper thématique. Le souper se déroulera de 17h30 à 18h30.

Les travaux au pavillon Wilfrid-Bastien étant terminés, la Table ronde est rouverte et a repris son offre de service habituelle.

Conférence sur le développement de l’enfant

La Maison de la famille de Saint-Léonard organise une conférence sur le développement affectif chez l’enfant de 0-6 ans présentée par une conférencière expérimentée du bureau coordonnateur de Saint-Léonard, le 14 novembre, de 18h30 à 20h30, au pavillon Wilfrid-Bastien (8180, rue Collerette). Un service de garde gratuit est offert, mais les places sont limitées, l’inscription est requise.

Réservation: agt.liaison.resp.benevole.mdf@gmail.com ou 514 852-6161, poste 21.

Recherche de bénévoles

Le Centre des aînés du réseau d’entraide de Saint-Léonard est à la recherche de bénévoles chauffeurs/accompagnateurs pour accompagner des personnes âgées à leurs rendez-vous médicaux à l’extérieur de Saint-Léonard (soit les hôpitaux Saint-Luc et Notre-Dame). Une compensation monétaire est offerte pour l’essence et un permis pour faciliter le stationnement à certains hôpitaux. L’organisme procède à la vérification des antécédents judiciaires.

Information: Nicole Pedneault 514 326-4116, poste 34.



Séance d’information pour les demandeurs d’asile

L’Association Haïtiano-canado-québécoise d’aide aux démunis invite les demandeurs d’asile en provenance des États-Unis à prendre part à une séance d’information pour faciliter leur installation et leur intégration à la vie québécoise et canadienne, le 24 octobre, à partir de 12h, au pavillon Luigi-Pirandello (4550, rue Compiègne).

Information et réservation: 514 852-1011.

Recherche une table de «baby foot»

La maison de jeunes Le Zénith est à la recherche d’une table de «baby foot» pour le local communautaire Viau-Robert. Pour de l’information: 514 327-0185.

Bingo

L’Association des locataires de la résidence Émilien-Gagnon invite la population à une soirée bingo, le mercredi 25 octobre, à 18h30, au 6150, rue Jarry. Des prix de 300 à 500$ y seront remis. Les cartes se vendent au coût de 7$ pour trois cartes, ou 10$ pour cinq. Une collation est offerte au coût de 2$.

La participation au bingo donne accès aux fêtes organisées par l’association, au même prix que les résidents.

Information: Jacqueline Moisan au 514 326-0653.

Ateliers Toastmasters

Les gens désirant améliorer leurs habiletés à parler devant un groupe et développer son leadership dans un environnement d’apprentissage ouvert et positif peuvent se joindre aux ateliers du club Toastmasters Saint-Léonard, tous les lundis soirs, à 19h, au 4755, rue Valery, au parc Coubertin. Il est possible de visiter les ateliers gratuitement et sans préavis. Le club est bilingue et il y a du stationnement.

Information: 514 266-3734 ou toastmasters-stleonard.ca.