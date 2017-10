Il est temps de renouveler son permis animalier

Le permis animalier viendra à échéance le 31 décembre et il est possible de le renouveler dès maintenant.

Il est possible d’acheter la médaille de son chien ou son chat en passant au bureau Accès Saint-Léonard, situé au 8400, boulevard Lacordaire. On peut également remplir le formulaire disponible en ligne et le retourner par la poste.