Agenda communautaire du 14 novembre 2017

Chaque semaine, l’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du quartier. Faites parvenir vos annonces d’un maximum de 75 mots avant le jeudi précédant la parution à l’adresse suivante: agenda_progres@tc.tc.

Conférence sur l’ostéoporose

Les Services communautaires canadiens-italiens du Québec invitent la population à la conférence gratuite Ostéoporose:symptômes et traitement qui aura lieu le 21 novembre, à midi, à l’aréna Martin-Brodeur (5300, boulevard Robert). L’allocution se fera en français et la période de questions en français et en anglais.

Inscription et information: 514 274-9462.

Exposition et vente de tricot

L’exposition propose des pièces des tricoteuses du Carrefour des femmes de Saint-Léonard et la vente de leurs produits, le 15 novembre, de 12 à 13h30, au 8180, rue Collerette.

Information: 514 325-4910.

Recherche de participants

Le Regroupement interculturel de Saint-Léonard est à la recherche de participants pour son comité sur le vivre ensemble. Les inscriptions se terminent le 27 novembre au 438 923-3050 ou coordo.risl@gmail.com.

Matinée découverte

Le Carrefour des femmes de Saint-Léonard propose la matinée découverte La sexualité ici et ailleurs le 21 novembre, de 10h à 12h, au 8180, rue Collerette. Les questions de la sexualité des enfants, des adolescents et des femmes seront traitées avec Diane Rioux, intervenante psychosociale.

Information: 514 325-4910.



Bénévoles recherchés

L’hôpital Santa Cabrini est à la recherche de personnes généreuses et engagées pouvant offrir de leur temps, notamment à l’accueil et à l’orientation de la clientèle et pour des visites amicales. Les personnes intéressées doivent être majeures, offrir au moins six mois d’engagement et offrir un minimum de trois heures de disponibilité par semaine. Une formation est offerte sur place.

Information: Josée Collette au 514 252-6000, poste 7010.



Activité de couture

Mains utiles propose l’activité gratuite Café-couture tous les vendredis, de 9h à 13h, pour des femmes de 50 ans et plus, jusqu’au 31 mars, au 6665, rue Bombardier. Les participantes doivent apporter leurs tissus.

Réservation: 514 993-9128.

Conférence sur le développement de l’enfant

La Maison de la famille de Saint-Léonard organise une conférence sur le développement affectif chez l’enfant de 0-6 ans présentée par une conférencière expérimentée du bureau coordonnateur de Saint-Léonard, le 14 novembre, de 18h30 à 20h30, au pavillon Wilfrid-Bastien (8180, rue Collerette). Un service de garde gratuit est offert, mais les places sont limitées, l’inscription est requise.

Réservation: agt.liaison.resp.benevole.mdf@gmail.com ou 514 852-6161, poste 21.

Recherche de bénévoles

Le Centre des aînés du réseau d’entraide de Saint-Léonard est à la recherche de bénévoles chauffeurs/accompagnateurs pour accompagner des personnes âgées à leurs rendez-vous médicaux à l’extérieur de Saint-Léonard (soit les hôpitaux Saint-Luc et Notre-Dame). Une compensation monétaire est offerte pour l’essence et un permis pour faciliter le stationnement à certains hôpitaux. L’organisme procède à la vérification des antécédents judiciaires.

Information: Nicole Pedneault 514 326-4116, poste 34.



Recherche une table de «baby foot»

La maison de jeunes Le Zénith est à la recherche d’une table de «baby foot» pour le local communautaire Viau-Robert. Pour de l’information: 514 327-0185.



Ateliers Toastmasters

Les gens désirant améliorer leurs habiletés à parler devant un groupe et développer son leadership dans un environnement d’apprentissage ouvert et positif peuvent se joindre aux ateliers du club Toastmasters Saint-Léonard, tous les lundis soirs, à 19h, au 4755, rue Valery, au parc Coubertin. Il est possible de visiter les ateliers gratuitement et sans préavis. Le club est bilingue et il y a du stationnement.

Information: 514 266-3734 ou toastmasters-stleonard.ca.