Agenda communautaire du 12 décembre 2017

Collecte de livres

La Concertation en petite enfance de Saint-Léonard, en partenariat avec la bibliothèque de Saint-Léonard, organise une collecte de livres jeunes, jusqu’au 23 décembre. Les livres recueillis aideront à remplir les différents Croque-livres du quartier ainsi qu’à constituer une banque de livres pour les activités visant l’éveil à la lecture des tout-petits.

Les heures d’ouverture pendant les Fêtes

L’Association haïtiano canado québécoise de promotion culturelle et artistique offrira ses services le 19 décembre, à 10h, au pavillon Wilfrid-Bastien (8180, rue Collerette), le 21 décembre, à 9h30, au pavillon Wilfrid-Bastien, le 22 décembre, à 11h, au pavillon Wilfrid-Bastien pour le dîner et la distribution des paniers de Noël, les 18 et 20 décembre, au 4869, rue Jarry Est, ainsi que le 28 décembre, à 9h30, au pavillon Luigi-Pirandello (4550, rue de Compiègne).

Information et réservation: 514 852-1011.

Appel aux dons

L’arrivée de l’hiver est généralement accompagnée d’un grand ménage dans les garde-robes. La maison des jeunes Le Zénith de Saint-Léonard, en partenariat avec l’Écoquartier de Saint-Léonard, fait appel à la générosité des Léonardois pour récolter des vêtements d’hiver (tuques, mitaines, foulard, etc.) qui permettront aux jeunes de rester au chaud lors des activités extérieures. Par ce geste, les gens contribuent à aider une personne du quartier tout en posant un geste pour l’environnement en favorisant le réemploi.

Il est possible de déposer ses dons à la maison des jeunes Le Zénith, située au 6185, rue Jarry Est, dans la boîte prévue à cet effet.

Information: 514 327-0185 ou 514 328-8444.

Fermé pour les Fêtes

La Table ronde de Saint-Léonard fermera le 16 décembre, mais continuera d’offrir des plats surgelés jusqu’au 22 décembre. L’organisme sera de retour le 8 décembre, après le congé des Fêtes.

Diner de Noël

L’Association haïtiano canado québécoise de promotion culturelle et artistique invite les Léonardois à son diner de Noël, qui se déroulera le 22 décembre, à partir de 12h, au pavillon Wilfrid-Bastien (8180, rue Collerette). Des cadeaux seront offerts aux enfants.

Information et réservation: 514 852-1011.

Ateliers Toastmasters

Les gens désirant améliorer leurs habiletés à parler devant un groupe et développer leur leadership dans un environnement d’apprentissage ouvert et positif peuvent se joindre aux ateliers du club Toastmasters Saint-Léonard, tous les lundis soirs, à 19h, au 4755, rue Valery, au parc Coubertin. Le club est bilingue et il y a du stationnement.

Information: 514 266-3734 ou toastmasters-stleonard.ca.

Ouverture prolongée de la Boutique d’Amélie

La Boutique d’Amélie, friperie opérée par les bénévoles de la Société de Saint-Vincent de Paul de Saint-Léonard, est maintenant ouverte les mercredis soirs, de 18h à 20h, afin d’accommoder les travailleurs et les étudiants. Rappelons que les profits servent entièrement à venir en aide aux plus démunis de l’arrondissement. L’entreprise est située au 5077, boulevard Couture.

Information: 514 323-5609.

Bénévoles recherchés

L’hôpital Santa Cabrini est à la recherche de personnes généreuses et engagées pouvant offrir de leur temps, notamment à l’accueil et à l’orientation de la clientèle et pour des visites amicales. Les personnes intéressées doivent être majeures, offrir au moins six mois d’engagement et offrir un minimum de trois heures de disponibilité par semaine. Une formation est offerte sur place.

Information: Josée Collette au 514 252-6000, poste 7010.

Activité de couture

Mains utiles propose l’activité gratuite Café-couture tous les vendredis, de 9h à 13h, pour des femmes de 50 ans et plus, jusqu’au 31 mars, au 6665, rue Bombardier. Les participantes doivent apporter leurs tissus.

Réservation: 514 993-9128.

Recherche de bénévoles

Le Centre des aînés du réseau d’entraide de Saint-Léonard est à la recherche de bénévoles chauffeurs/accompagnateurs pour accompagner des personnes âgées à leurs rendez-vous médicaux à l’extérieur de Saint-Léonard (soit les hôpitaux Saint-Luc et Notre-Dame). Une compensation monétaire est offerte pour l’essence et un permis pour faciliter le stationnement à certains hôpitaux. L’organisme procède à la vérification des antécédents judiciaires.

Information: Nicole Pedneault 514 326-4116, poste 34.

Recherche une table de «baby foot»

La maison de jeunes Le Zénith est à la recherche d’une table de «baby foot» pour le local communautaire Viau-Robert. Pour de l’information: 514 327-0185.