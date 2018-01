Agenda communautaire du 16 janvier 2018

Chaque semaine, l’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du quartier. Faites parvenir vos annonces d’un maximum de 75 mots avant le jeudi précédant la parution à l’adresse suivante: agenda_progres@tc.tc.

Cours pour développer sa mobilité

Le Club de l’âge d’or Sainte-Angèle offre le cours Faire du yin avec Lyne, les mercredis, en avant-midi, dès le 17 janvier, au pavillon du parc Giuseppe-Garibaldi (7125, rue Liénard). L’enseignante Lyne Gariépy offrira des exercices d’étirement et de respiration afin d’augmenter la mobilité des participants, pour les débutants (avec chaise) et intermédiaire. Le cours est offert aux membres du club, mais également à tous les Léonardois âgés de plus de 50 ans.

Information et inscription: Lyne Gariépy au 514 588-0286.

Activité de couture

Mains utiles propose l’activité gratuite Café-couture tous les vendredis, de 9h à 13h, pour des femmes de 55 ans et plus, jusqu’au 31 mars, au 6665, rue Bombardier. Les participantes doivent apporter leurs tissus.

Réservation: 514 993-9128.

Conférence sur le mal de tête

Les Services communautaires canadiens-italiens du Québec invitent la population à la conférence gratuite Mal de tête et migraine qui aura lieu le 23 janvier, à 12h, à l’aréna Martin-Brodeur (5300, boulevard Robert).

Inscription et information: 514 274-9462.

Bingo

L’Association des locataires de la résidence Émilien-Gagnon invite la population à une soirée bingo, les mercredis 17 et 31 janvier et les 14 et 28 février, à 18h30, au 6150, rue Jarry. Des prix de 300 à 500$ y seront remis. Les cartes se vendent au coût de 7$ pour trois cartes, ou 10$ pour cinq. Une collation est offerte au coût de 2$.

La participation au bingo donne accès aux fêtes organisées par l’association, au même prix que les résidents.

Information: Jacqueline Moisan au 514 326-0653.

Conférence avec Chloé Sainte-Marie

Le Carrefour des femmes de Saint-Léonard propose la conférence avec Chloé Sainte-Marie le 24 janvier, de 13h30 à 15h30, au 8180, rue Collerette. La conférence est gratuite, mais les places sont limitées. L’inscription est obligatoire.

Information: 514 325-4910.

Chorale Les voix du Carrefour

Le Carrefour des femmes de Saint-Léonard propose aux Léonardoises de découvrir leur voix grâce à une approche dynamique dans une ambiance chaleureuse, les lundis 22 janvier au 26 mars, de 9h30 à 11h30. Prix pour les membres 25$ et 30$ pour les non-membres. Frais de 15$ à prévoir pour les partitions. Places limitées, inscription obligatoire.

Information: 514 325-4910.

Cafés-rencontre pour proches aidantes

Les proches aidantes se réunissent chaque semaine au Carrefour des femmes de Saint-Léonard (8180, rue Collerette) afin de s’exprimer et de recevoir de l’aide. Les rencontres ont lieu les lundis 22 janvier au 19 mars, de 13h30 à 15h30, aux deux semaines. C’est gratuit, mais les places sont limitées. Les inscriptions sont obligatoires.

Information: 514 325-4910.

Recherche de bénévoles

L’Institut universitaire en santé mentale de Montréal est à la recherche de bénévoles pour s’engager dans différentes activités destinées aux mieux-être de la clientèle hospitalisée. Les postes à combler sont à l’animalerie, à la bibliothèque mobile, aux accompagnements, à la visite d’amitié et au magasin de dépannage. Il faut être âgé de plus de 18 ans et être disponible de trois à quatre heures semaine.

Information: Maria Vassetta au 514 251-4000, poste 2188 ou activitesbenevole.iusmm@ssss.gouv.qc.ca.



Conférence

Le Bureau coordonnateur des services de garde en milieu familial de Saint-Léonard propose la conférence gratuite pour les parents d’enfants âgés de 0 à 6 ans Intégrer un enfant différent en milieu de garde. Celle-ci se déroulera le 30 janvier, au pavillon Wilfrid-Bastien (8180, rue Collerette), de 18h30 à 20h30.

Inscription: agt.liaison.resp.benevole.mdf@gmail.com ou 514 852-6161, poste 21.

Bénévolat

Le Mouvement fraternité multiethnique est à la recherche de bénévoles familier avec l’outil informatique pour produire des déclarations de revenus. Le bénévole travaillera quelques heures par semaine, selon ses disponibilités durant huit semaines, de mars à avril. Des ordinateurs portables seront mis à la disposition des bénévoles.

Information: Olga Cardenas au 514 256-6976 ou mfmethnique@yahoo.ca.

Appel aux dons

L’arrivée de l’hiver est généralement accompagnée d’un grand ménage dans les garde-robes. La maison des jeunes Le Zénith de Saint-Léonard, en partenariat avec l’Écoquartier de Saint-Léonard, fait appel à la générosité des Léonardois pour récolter des vêtements d’hiver (tuques, mitaines, foulard, etc.) qui permettront aux jeunes de rester au chaud lors des activités extérieures. Par ce geste, les gens contribuent à aider une personne du quartier tout en posant un geste pour l’environnement en favorisant le réemploi.

Il est possible de déposer ses dons à la maison des jeunes Le Zénith, située au 6185, rue Jarry Est, dans la boîte prévue à cet effet.

Information: 514 327-0185 ou 514 328-8444.