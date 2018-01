Agenda communautaire du 23 janvier 2018

Chaque semaine, l’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du quartier. Faites parvenir vos annonces d’un maximum de 75 mots avant le jeudi précédant la parution à l’adresse suivante: agenda_progres@tc.tc.

Ouvert le samedi

La Boutique d’Amélie (5077, boulevard Couture), friperie opérée par les bénévoles de la Société de Saint-Vincent de Paul de Saint-Léonard, est maintenant ouverte les premiers samedis du mois, de 10h à 14h. Rappelons que les profits servent entièrement à venir en aide aux plus démunis de l’arrondissement.

Information: 514 323-5609 ou sur la page Facebook.

Café Oasis

Lors du prochain Café Oasis, le 25 janvier, de 9h30 à 11h15, le Centre des aînés du réseau d’entraide de Saint-Léonard (5555, rue Jean-Talon Est) reçoit Lise Vaillancourt, bénévole pour l’organisme Casira, qui recrute des Canadiens pour effectuer du travail bénévole à l’étranger. Mme Vaillancourt racontera son voyage humanitaire au Guatemala.

Information: Nicole Pedneault au 514 326-4116, poste 34.

Activité de couture

Mains utiles propose l’activité gratuite Café-couture tous les vendredis, de 9h à 13h, pour des femmes de 55 ans et plus, jusqu’au 31 mars, au 6665, rue Bombardier. Les participantes doivent apporter leurs tissus.

Réservation: 514 993-9128.

Conférence sur le mal de tête

Les Services communautaires canadiens-italiens du Québec invitent la population à la conférence gratuite Mal de tête et migraine qui aura lieu le 23 janvier, à 12h, à l’aréna Martin-Brodeur (5300, boulevard Robert).

Inscription et information: 514 274-9462.

Bingo

L’Association des locataires de la résidence Émilien-Gagnon invite la population à une soirée bingo, les mercredis 31 janvier et 14 et 28 février, à 18h30, au 6150, rue Jarry. Des prix de 300 à 500$ y seront remis. Les cartes se vendent au coût de 7$ pour trois cartes, ou 10$ pour cinq. Une collation est offerte au coût de 2$.

La participation au bingo donne accès aux fêtes organisées par l’association, au même prix que les résidents.

Information: Jacqueline Moisan au 514 326-0653.

Conférence avec Chloé Sainte-Marie

Le Carrefour des femmes de Saint-Léonard propose la conférence avec Chloé Sainte-Marie le 24 janvier, de 13h30 à 15h30, au 8180, rue Collerette. La conférence est gratuite, mais les places sont limitées. L’inscription est obligatoire.

Information: 514 325-4910.

Recherche de bénévoles

L’Institut universitaire en santé mentale de Montréal est à la recherche de bénévoles pour s’engager dans différentes activités destinées aux mieux-être de la clientèle hospitalisée. Les postes à combler sont à l’animalerie, à la bibliothèque mobile, aux accompagnements, à la visite d’amitié et au magasin de dépannage. Il faut être âgé de plus de 18 ans et être disponible de trois à quatre heures semaine.

Information: Maria Vassetta au 514 251-4000, poste 2188 ou activitesbenevole.iusmm@ssss.gouv.qc.ca.

Conférence

Le Bureau coordonnateur des services de garde en milieu familial de Saint-Léonard propose la conférence gratuite pour les parents d’enfants âgés de 0 à 6 ans Intégrer un enfant différent en milieu de garde. Celle-ci se déroulera le 30 janvier, au pavillon Wilfrid-Bastien (8180, rue Collerette), de 18h30 à 20h30.

Inscription: agt.liaison.resp.benevole.mdf@gmail.com ou 514 852-6161, poste 21.

Bénévolat

Le Mouvement fraternité multiethnique est à la recherche de bénévoles familier avec l’outil informatique pour produire des déclarations de revenus. Le bénévole travaillera quelques heures par semaine, selon ses disponibilités durant huit semaines, de mars à avril. Des ordinateurs portables seront mis à la disposition des bénévoles.

Information: Olga Cardenas au 514 256-6976 ou mfmethnique@yahoo.ca.

Appel aux dons

L’arrivée de l’hiver est généralement accompagnée d’un grand ménage dans les garde-robes. La maison des jeunes Le Zénith de Saint-Léonard, en partenariat avec l’Écoquartier de Saint-Léonard, fait appel à la générosité des Léonardois pour récolter des vêtements d’hiver (tuques, mitaines, foulard, etc.) qui permettront aux jeunes de rester au chaud lors des activités extérieures. Par ce geste, les gens contribuent à aider une personne du quartier tout en posant un geste pour l’environnement en favorisant le réemploi.

Il est possible de déposer ses dons à la maison des jeunes Le Zénith, située au 6185, rue Jarry Est, dans la boîte prévue à cet effet.

Information: 514 327-0185 ou 514 328-8444.