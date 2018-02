Agenda communautaire du 6 février 2018

Chaque semaine, l’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du quartier. Faites parvenir vos annonces d’un maximum de 75 mots avant le jeudi précédant la parution à l’adresse suivante: agenda_progres@tc.tc.

Cliniques d’impôt

Les Services communautaires canadiens-italiens, en collaboration avec le programme des bénévoles de Revenu Québec, offre le service pour remplir les déclarations d’impôt. Les critères d’admissibilité afin de bénéficier de ce service sont de 25 000$ de revenus pour une personne seule et 30 000$ pour un couple.

Le service sera offert au Centre Leonardo da Vinci (8370, boulevard Lacordaire), sur rendez-vous seulement. Les places sont limitées. Contribution de 5$ demandée.

Information: 514 274-9462.

Bénévoles recherchés

L’hôpital Santa Cabrini est à la recherche de personnes généreuses et engagées pouvant offrir de leur temps, notamment à l’accueil et à l’orientation de la clientèle et pour des visites amicales. Les personnes intéressées doivent être majeures, offrir au moins six mois d’engagement et offrir un minimum de trois heures de disponibilité par semaine. Une formation est offerte sur place.

Information: Josée Collette au 514 252-6000, poste 7010.

Conférence sur les arrangements funéraires

Le Carrefour des femmes de Saint-Léonard propose la conférence Les autres, mon sourire et moi-même, animée par la conférencière spécialisée Marguerite Wolfe. L’activité permettra d’apprendre les bases de la bonne collaboration ainsi que les principales phases pour faire équipe efficacement avec les différentes personnes impliquées, telles que l’aidé, la famille, le CLSC, les médecins, etc. La conférence aura lieu le 7 février, de 13h30 à 15h30, au 8180, rue Collerette. La conférence est gratuite, mais les places sont limitées. L’inscription est obligatoire.

Information: 514 325-4910.

Café Oasis

Lors du prochain Café Oasis, le 8 février, de 9h30 à 11h15, le Centre des aînés du réseau d’entraide de Saint-Léonard (5555, rue Jean-Talon Est) reçoit une bénévole de Parkinson Montréal Laval qui viendra informer et démystifier cette maladie.

Information: Nicole Pedneault au 514 326-4116, poste 34.

Ouvert le samedi

La Boutique d’Amélie (5077, boulevard Couture), friperie opérée par les bénévoles de la Société de Saint-Vincent de Paul de Saint-Léonard, est maintenant ouverte les premiers samedis du mois, de 10h à 14h. Rappelons que les profits servent entièrement à venir en aide aux plus démunis de l’arrondissement.

Information: 514 323-5609 ou sur la page Facebook.

Bingo

L’Association des locataires de la résidence Émilien-Gagnon invite la population à une soirée bingo, les mercredis 14 et 28 février, à 18h30, au 6150, rue Jarry. Des prix de 300 à 500$ y seront remis. Les cartes se vendent au coût de 7$ pour trois cartes, ou 10$ pour cinq. Une collation est offerte au coût de 2$.

La participation au bingo donne accès aux fêtes organisées par l’association, au même prix que les résidents.

Information: Jacqueline Moisan au 514 326-0653.

Recherche de bénévoles

L’Institut universitaire en santé mentale de Montréal est à la recherche de bénévoles pour s’engager dans différentes activités destinées aux mieux-être de la clientèle hospitalisée. Les postes à combler sont à l’animalerie, à la bibliothèque mobile, aux accompagnements, à la visite d’amitié et au magasin de dépannage. Il faut être âgé de plus de 18 ans et être disponible de trois à quatre heures semaine.

Information: Maria Vassetta au 514 251-4000, poste 2188 ou activitesbenevole.iusmm@ssss.gouv.qc.ca.

Bénévolat

Le Mouvement fraternité multiethnique est à la recherche de bénévoles familiers avec l’outil informatique pour produire des déclarations de revenus. Le bénévole travaillera quelques heures par semaine, selon ses disponibilités durant huit semaines, de mars à avril. Des ordinateurs portables seront mis à la disposition des bénévoles.

Information: Olga Cardenas au 514 256-6976 ou mfmethnique@yahoo.ca.

Participants recherchés

La prochaine formation pour les accompagnateurs de personnes en soins palliatifs ou en fin de vie offerte par Albatros Montréal débutera le 8 mars prochain et se tiendra les jeudis soir jusqu’au 24 mai.Cette formation est de 36 heures. Après, il sera possible aux participants d’accompagner bénévolement des personnes seules en fin de vie sur tout le territoire du CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal (à domicile, en CHSLD et en centre hospitalier).Pour information, on compose le 514 255-5530 ou par courriel info@albatros-mtl.ca.