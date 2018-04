Agenda communautaire du 3 avril 2018

Chaque semaine, l’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du quartier. Faites parvenir vos annonces d’un maximum de 75 mots avant le jeudi précédant la parution à l’adresse suivante: agenda_progres@tc.tc.

Recherche de bénévoles

Le Centre des aînés du réseau d’entraide de Saint-Léonard recherche des gens avec une formation en principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires et disponible les lundis et mercredis qui ont le goût de donner de leur temps pour aider des personnes âgées à participer à des activités. Information: Nicole Pedneault, au 514 326-4116, poste 34.

Formation interculturelle

Le Regroupement interculturel de Saint-Léonard offre la formation Les mots pour dire et pour intervenir, le 6 avril, à la bilbiothèque de Saint-Léonard, au coût de 20$, ce qui inclus le repas et la formation. Inscription: coordo.risl@gmail.com.

Recherche d’emploi

PME MTL Est-de-l’Île tient gratuitement, tous les jeudis à 10h, une séance d’inscription pour aider les participants dans leurs démarches de recherche d’emploi et pour leur présenter les entreprises qui embauchent actuellement. Ce service gratuit est offert aux résidents de l’est de Montréal et s’adresse aux personnes sans revenu, prestataires de l’assurance-emploi ou de l’aide sociale. Les rencontres ont lieu au 7305, boul. Henri-Bourassa Est, bureau 200.

Inscription: 514 494-2606, poste 228 ou pmemtl.com/est.

Dîner spaghetti

La maison de jeunes Le Zénith de Saint-Léonard organise un dîner spaghetti afin d’amasser des fonds pour le voyage à New York de plusieurs adolescents. Cet événement-bénéfice aura lieu le 12 avril, à 12h, au pavillon du parc Wilfrid-Bastien (8181, rue Collerette). Pour 15$, les visiteurs auront droit à la salade, le repas et le dessert. Des prix de participation seront également tirés. L’événement est ouvert à tous.

Information et achat de billet: on compose le 514 327-0185.

Bénévoles recherchés

Le CIUSSS de l’est-de-l’île-de-Montréal est à la recherche de gens désireux de partager leurs passions aux aînés en perte d’autonomie dans ses centres d’hébergement de longue durée de Saint-Léonard et Saint-Michel.

Musique, chant, peinture, bricolage, soins de beauté, théâtre, animation, couture ou toute autre activité qui vous intéresse. Horaire flexible.

Information: Thomalie Grondin au 514 353-1227, poste 75317, ou thomalie.grondin-tremblay.cemtl@ssss.gouv.qc.ca.

Pièce Qui a tué Freebird

Prévention jeunesse présente la pièce de théâtre Qui a tué Freebird du Théâtre Parminou. Cet événement gratuit et ouvert à tous se veut l’occasion d’inviter les citoyens à se sensibiliser et s’informer sur le sujet de la radicalisation, mais aussi de réunir différents acteurs et organisations agissant en prévention de la radicalisation et la promotion du vivre ensemble. Un buffet sera servi avant la pièce, à 17h30. Une période d’échange avec deux conférenciers suivra la pièce.

L’événement se déroulera le 4 avril, à 18h30, à l’école secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry (5150, boulevard Robert). Réservation avant le 2 avril au 514 834-8410 ou tai.cory@ymcaquebec.org.

Conseils sur la santé

Le centre apostolique Rocher d’eau vive offre des rencontres et des conseils sur la santé prodigués par des infirmières qualifiées et d’expérience. Tous sont bienvenus. La prochaine rencontre aura lieu le 8 avril.

Information: 514 292-0779 ou 438 937-2515.



Comprendre les REÉÉ

L’atelier Comprendre les régimes enregistrés d’épargne-études et leurs impacts sur le budget familial est organisé par L’Association coopérative d’économie familiale de l’est de Montréal et se déroulera le 17 avril, de 9h30 à 11h30, au 5955, rue de Marseille. L’activité est destinée aux parents et grands-parents désirant investir dans l’éducation post-secondaire de leurs enfants. L’inscription est obligatoire au 514 257-6622 ou accueil@acefest.ca.

Bingo

L’Association des locataires de la résidence Émilien-Gagnon invite la population à une soirée bingo, les mercredis 11 et 25 avril, à 18h30, au 6150, rue Jarry. Des prix de 300 à 500$ y seront remis. Les cartes se vendent au coût de 7$ pour trois cartes, ou 10$ pour cinq. Une collation est offerte au coût de 2$.

La participation au bingo donne accès aux fêtes organisées par l’association, au même prix que les résidents.

Information: Jacqueline Moisan au 514 326-0653.

Ouvert le samedi

La Boutique d’Amélie (5077, boulevard Couture), friperie opérée par les bénévoles de la Société de Saint-Vincent de Paul de Saint-Léonard, est maintenant ouverte les premiers samedis du mois, de 10h à 14h. Rappelons que les profits servent entièrement à venir en aide aux plus démunis de l’arrondissement.

Information: 514 323-5609 ou sur la page Facebook.

Bénévoles recherchés

L’hôpital Santa Cabrini est à la recherche de personnes généreuses et engagées pouvant offrir de leur temps, notamment à l’accueil et à l’orientation de la clientèle et pour des visites amicales. Les personnes intéressées doivent être majeures, offrir au moins quatre mois d’engagement et offrir un minimum de trois heures de disponibilité par semaine. Une formation est offerte sur place.

Information: Josée Collette au 514 252-6000, poste 7010.

Cliniques d’impôt

Les Services communautaires canadiens-italiens, en collaboration avec le programme des bénévoles de Revenu Québec, offre le service pour remplir les déclarations d’impôt. Les critères d’admissibilité afin de bénéficier de ce service sont de 25 000$ de revenus pour une personne seule et 30 000$ pour un couple.

Le service sera offert au Centre Leonardo da Vinci (8370, boulevard Lacordaire), sur rendez-vous seulement. Les places sont limitées. Contribution de 5$ demandée.

Information: 514 274-9462.