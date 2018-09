Collecte pour les enfants malades

C’est le IGA Extra Langelier à St-Léonard qui a été choisi pour donner le coup d’envoi, le 27 septembre dernier, d’une campagne de collecte de fonds en collaboration avec Cascades. Pour chaque produit Cascades FluffMC ou Cascades TuffMC vendu dans l’un des magasins IGA du Québec, 0,50 $ seront remis à la Fondation Charles-Bruneau pour la recherche sur les cancers pédiatriques. La campagne se termine le 3 octobre prochain. Sur la photo de gauche à droite : Luc L’Archeveque, DG et VP mise en marché de l’épicerie, – Québec, Sobeys; Daniel Jacques et Marie-Claude Lachance de la Fondation Charles-Bruneau et Jean Jobin, Président de Cascades Groupe Tissu. (T.L.)