Plus de 70 000 lumières pour un Noël enchanteur

Chaque Noël, Mike Cecere et son fidèle acolyte, Pierre le lutin, décorent abondamment sa maison. Et cette année, ils ont mis le paquet afin que cette fête reste gravée dans les mémoires des enfants qui passeront chez lui.

Une maison en bois rond pour accueillir le père Noël, des rennes illuminés, un arbre magique, des milliers de lumières ; Mike Cecere ne lésine pas sur les moyens afin de transformer sa maison, située sur la rue Choisy à Saint-Léonard au coin de Saint-Zotique, en véritable royaume de Noël.

«Voir le sourire d’un enfant, ça n’a pas de prix », lance-t-il.

Plus de 70 000 lumières

Depuis plusieurs années, ce résident de Saint-Léonard décore sa maison afin d’en faire un lieu féérique. Une tradition qu’il réalise avec son complice, Pierre le lutin.

Et cette année, les deux amoureux de Noël ont mis les bouchées doubles afin d’émerveiller les enfants. « L’an dernier, on en avait 30 000 et maintenant on est à 71 000 », affirme M. Cecere.

Ils ont également ajouté une cabane pour le père Noël avec une boite aux lettres dans laquelle les enfants peuvent déposer leur lettre de souhaits pour Saint Nicolas.

« Tous les enfants qui écrivent une lettre au père Noël vont recevoir une réponse personnalisée et écrite à la main », assure Pierre le lutin.

Le père Noël vient d’ailleurs régulièrement dans sa cabane installée dans le stationnement de M. Cecere pour recevoir des enfants du quartier. « Et chaque enfant qui vient reçoit un cadeau », explique-t-il.

« Chez nous, on était très pauvre. Maintenant, j’ai de l’argent et je trouvais ça important redonner.» -Mike Cecere

Des centaines d’enfants sont déjà passés voir les installations de Noël de Mike.

« Aujourd’hui, on veut dire merci à la vie »

Pour les deux acolytes, il est important de redonner. « Chez nous, on était très pauvre. Maintenant, j’ai de l’argent et je trouvais ça important redonner, car il y a encore beaucoup de gens qui n’ont rien », explique Mike, qui est aujourd’hui homme d’affaires.

Pierre a, lui aussi, traversé une épreuve difficile dans sa vie. « J’ai eu un cancer de la peau ; je devais mourir, confie-t-il. Avoir été malade, ça m’a fait comprendre qu’hier et demain n’existe pas. Aujourd’hui, Mike et moi, on veut dire merci à la vie. »

Les deux hommes ont aussi décidé d’organiser une soirée pour le réveillon de Noël. « Il y a beaucoup de gens qui sont seuls lors du réveillon et qui souffrent. On invite donc tout le monde qui le souhaite à venir ici. Il va y avoir le père Noël, les lutins et de la musique », explique Pierre.

Une tradition qui perdurera

Et les deux acolytes comptent bien continuer à mettre de la fantaisie durant les fêtes à Saint-Léonard pour encore un bon moment. « Je te garantis qu’on va continuer chaque année. Et on va en faire encore plus », assure Mike.

Et que prévoit-il pour l’an prochain ? « Ça, c’est une surprise », lance-t-il avec un sourire.

Vous pouvez allez visiter le royaume de Noël de Mike Cecere au 6779 rue de Choisy