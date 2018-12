2018 dans le rétroviseur  

Avec l’année 2018 qui s’achève, le Progrès de Saint-Léonard vous propose un récapitulatif non-exhaustif des événements qui ont marqué votre quartier cette année.

Janvier

Enfin aux olympiques

Après plusieurs tentatives infructueuses, l’ancien élève de l’école Antoine-de-Saint-Exupéry Olivier Rochon se qualifie pour les Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang pour la compétition de ski acrobatique. Il termine finalement au cinquième rang.

Une retraite bien méritée

Après presque 10 ans comme directeur de la Table ronde de Saint-Léonard, Charles Cousineau a pris sa retraite le 26 janvier. Il est particulièrement fier des nouveaux aménagements qui ont été installés, une cuisine notamment.

Février

Du financement pour l’hôpital Santa Cabrini

Le gouvernement du Québec annonce un investissement de près de 10M$ pour l’hôpital Santa Cabrini. Le projet qui consiste à agrandir et à réaménager l’unité d’endoscopie et de chirurgie d’un jour. Les travaux devraient se terminer au cours de l’été 2019.

Un studio pour aider les accidentés

Le centre Léonardo Da Vinci inaugure un nouveau studio de reconditionnement physique. L’objectif est de venir en aide aux gens qui, après un accident, ont besoin de soin pour recouvrer leur santé physique.

Mars

Un nouveau resto-bar à Saint-Léonard

Un nouveau resto-bar cool et branché ouvre ses portes à Saint-Léonard. Situé dans un sous-sol, le Léo’s Taproom offre des bières de micro-brasserie et un décor lounge.

Du financement pour le Centre de la Terre

La Société québécoise de spéléologie reçoit 45 000$ de PME MTL Est-de-l’Île pour son projet de Centre de la Terre. L’objectif est de transformer la caverne de Saint-Léonard en un centre d’interprétation qui offrirait, entre autres, des salles présentant des expositions permanentes et temporaires.

Avril

Ligne bleue

Québec et Ottawa annoncent un investissement de 16M$ pour le prolongement de la ligne bleue. Les cinq nouvelles stations traverseront Saint-Léonard pour se rendre à Anjou. Les travaux devraient débuter en 2020 et se terminer en 2026.

Mai

Acquittement de Frank Zampino

L’ancien maire de Saint-Léonard Frank Zampino est acquitté des accusations de fraudes, d’abus de confiance et de complot qui pesaient sur lui en lien avec le dossier du Faubourg Contrecœur.

Juin

Un Léonardois dans la capitale du jeu

Nicola Bruna est finaliste canadien pour le NHL Gaming World Championship, une compétition regroupant les meilleurs joueurs du jeu vidéo de hockey NHL 18. La compétition s’est tenue le 19 juin à Las Vegas.

Hassan Guillet veut être candidat pour le Parti libéral du Canada

L’imam Hassan Guillet – qui s’est fait connaître avec un sermon prononcé dans la foulée de l’attentat de la grande mosquée de Québec – affirme s’être départi de ses titres religieux en vue de se présenter comme candidat pour le Parti libéral du Canada dans la circonscription de Saint-Léonard—Saint-Michel. Il souhaite remplacer le député Nicola Di Iorio qui a annoncé sa démission en avril.

Haut taux de pauvreté chez les enfants de Saint-Léonard—Saint-Michel

Un rapport publié par l’organisme Campagne 2000 montre que près d’un enfant sur trois vit dans la pauvreté dans la circonscription de Saint-Léonard—Saint-Michel. C’est plus de 8730 enfants âgés de 0 à 17 ans vivant au sein de familles à faibles revenus, ce qui en fait la troisième circonscription au Québec, et la 16e au Canada, où le taux de pauvreté infantile est le plus élevé.

Juillet

Un judoka de Saint-Léonard à la Coupe Canada

Le judoka Hakim Chala remporte deux médailles d’or lors de la Coupe Canada, un tournoi panaméricain qui se déroulait à Montréal. Il a également remporté une médaille de bronze, il y a quelques semaines, à l’Open asiatique de Hong-kong, son deuxième tournoi international senior.

Août

Une caverne dans une caverne

L’importante couverture médiatique qu’a reçue la caverne de Saint-Léonard lui a permis de battre des records de fréquentation pour la saison estivale. Rappelons qu’en décembre, dernier des spéléologues ont découvert des galeries de 200 mètres de long dans la caverne de Saint-Léonard.

Septembre

Di Iorio démissionne

Après avoir annoncé sa démission en avril, le député libéral fédéral Nicola Di Iorio change d’idée et décide de rester en poste. Il annonce ensuite qu’il est en réflexion sur son avenir politique. Après un peu plus d’un mois de tergiversations, il annonce de nouveau sa démission pour le 22 janvier 2019.

Un parc nature à Saint-Léonard

Le projet de l’aménagement des terrains qui bordent les bassins de rétention du Domaine Chartier prend forme. Les plans sont dévoilés après un long processus. Des sentiers multifonctionnels pour les piétons et les cyclistes tout comme des pontons et des passerelles sur pilotis doivent être installés autour des bassins de rétention. Les installations devraient être accessibles à l’automne 2019.

Le garage municipal ne déménage pas

Alors que son déménagement avait été annoncé en 2015, le garage municipal de Saint-Léonard restera finalement à son emplacement actuel et sera rénové. Malgré des plaintes des résidents du secteur, l’arrondissement a conclu qu’il était plus économique que le garage reste à son emplacement initial.

Octobre

Un nouveau commandant à Saint-Léonard

Passant par plusieurs postes de quartier du SPVM dans sa carrière, Alain Cardinal a finalement atterri à Saint-Léonard en octobre. Le nouveau commandant du poste 42 souhaite notamment améliorer la sécurité routière dans le quartier.

Un quatrième mandat pour Rotiroti

Filomena Rotiroti remporte de nouveau la circonscription de Jeanne-Mance-Viger avec plus de 65% des voix sous la bannière du Parti libéral. Il s’agit de la quatrième victoire électorale pour la politicienne de 44 ans. Elle conserve aussi sa fonction de présidente du caucus.

Novembre

Consultation pour Jean-Talon Est

Près de 150 citoyens de Saint-Léonard se rendent à la consultation publique au sujet de l’avenir de la rue Jean-Talon Est. Plusieurs suggestions – comme plus de verdissement et des boutiques offrant des produits plus raffinés – sont ressorties de cette soirée.

Des rencontres pour ceux à la recherche d’un emploi

Horizon Carrière a lancé sa première édition des jumelages professionnels. Une occasion pour des gens à la recherche d’un emploi de rencontrer des mentors qui pourront les aiguiller sur leur avenir professionnel.

Décembre

Un plan pour l’avenir

L’arrondissement adopte son plan stratégique « Saint-Léonard 2030 » afin de moderniser et de rendre le quartier plus vert. On compte notamment sur le prolongement du métro pour amorcer un renversement des tendances qui caractérisent le quartier depuis des années.