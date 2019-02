Agenda communautaire du 22 décembre 2015

Chaque semaine, l’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du quartier. Faites parvenir vos annonces d’un maximum de 75 mots avant le jeudi précédant la parution à l’adresse suivante: agenda_progres@tc.tc.

Concert de Noël

Un concert de Noël aura lieu à l’église Sainte-Angèle (5275, boulevard Lavoisier), le 27 décembre, à 14h. L’entrée est gratuite. Information: 514 955-6866.

À la recherche de dons

Les Léonardois voulant se départir de leurs objets, décorations, équipements de sport, jeux électroniques, laines, serviettes et nourritures peuvent aller les porter à la maison des jeunes de Saint-Léonard. Information: 514 327-0185.

Accompagnateurs recherchés

Le Centre des aînés du réseau d’entraide, situé au 5660, rue du Hautbois, recherche des bénévoles, chauffeurs et accompagnateurs pour accompagner des personnes âgées à leurs rendez-vous médicaux à l’extérieur de Saint-Léonard (hôpital Saint-Luc, hôpital Notre-Dame, hôpital Saint-Mary’s). Une compensation monétaire est offerte pour l’essence, ainsi qu’un permis pour faciliter le stationnement à certains hôpitaux. L’organisme procède à la vérification des antécédents judiciaires. Pour information: Nicole Pedneault, 514 326-4116, poste 34.

Briser l’isolement des personnes âgées

Tous les mercredis, le Centre des aînés du réseau d’entraide de Saint-Léonard, situé au 5660, rue du Hautbois, invite la population à son dîner communautaire. Une soupe, un met principal et un dessert seront servis au coût de 5$. Du bingo est aussi prévu après le repas jusqu’à 14h45. Transport disponible. Pour information ou réservation: 514 326-4116, poste 31.



À quand une nouvelle journée Terry Fox?

La Fondation Terry Fox recherche des bénévoles pour faire renaître La Journée Terry Fox de Saint-Léonard pour la recherche sur le cancer. L’organisateur a pour responsabilités de recruter de nouveaux bénévoles pour le jour de l’événement et de superviser l’organisation et la promotion de l’événement. La Fondation fournira tout le matériel nécessaire à l’organisation d’une Journée Terry Fox. Environ trois à cinq heures par semaine seront consacrées au cours des semaines précédant la Journée pour l’organisation de l’événement. Pour de plus amples informations, on compose le 1-888 836-9786 ou on visite le http://www.journeeterryfox.org.