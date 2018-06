9e Relais pour la vie dans le Sud-Ouest

Ils étaient nombreux à participer à la 9e édition du Relais pour la vie du Grand Sud-Ouest, qui se déroulait dans la nuit de vendredi à samedi au parc Angrignon. Au total, près de 80 000$ ont été amassés pour aider la cause du cancer, cette maladie qui tue plus de 80 000 Canadiens annuellement.

Le sentier de 1km sur lequel se déroule la marche depuis maintenant trois ans était entouré de lampions pour l’occasion. Après la cérémonie d’ouverture, chaque participant a pu en allumer un et s’y recueillir, entouré de ses proches, pour commémorer ceux qui n’ont pas vaincu leur bataille contre le cancer.

Vêtus de jaune, la couleur de la jonquille qui est aussi le symbole de la lutte contre le cancer, une vingtaine de survivants de la maladie participaient à la marche de 12 heures pour célébrer la vie. Parmi eux, les deux copropriétaires du Café Napoléon, situé sur la rue Lapierre à LaSalle, Gérard Kelly et Umberto Pasquini.

Outre agir à titre de présidents d’honneur du Relais pour la vie, ces derniers ont tenu deux événements au profit de la Société canadienne du cancer (SCC): un souper-bénéfice qui s’est déroulé en mars ainsi qu’un tournoi de golf, mercredi.

«C’est notre 35e anniversaire, donc on cherchait une façon de redonner à la société. La SCC touche mon associé et moi-même puisque nous avons été atteints du cancer au cours de ces années. La principale raison était de dire merci à la vie, nous avons été chanceux», souligne M. Kelly, originaire de Ville-Émard.

Ils ont aussi fourni gratuitement du café aux participants à la marche nocturne, qui s’est terminée par un déjeuner collectif à 7h le samedi matin, offert par le restaurant Ben & Florentine.

Dons

Chaque année, la nuit ponctuée de spectacles musicaux, d’animations et de jeux, accueille plus d’une centaine de personnes du Sud-Ouest, LaSalle, Verdun, Lachine et Dorval. Chacun doit amasser un minimum de 150$ pour y participer, en plus de défrayer les coûts d’entrée de 15$.

«C’est sensiblement le même montant qui est amassé chaque année. On récolte beaucoup de dons la nuit même de l’événement, mais les gens peuvent continuer à contribuer en ligne jusqu’au mois d’août», explique Joanie Gaudreault, agente de développement à la SCC.

Si l’objectif de départ était 84 000$, la Société prévoit récolter beaucoup plus, notamment grâce à l’aide considérable du Café Napoléon et la générosité des gens. «Nous aurons plus de 100 000$ cette année», précise Mme Gaudreault.

La somme sera entièrement destinée à la recherche, à la prévention et au soutien des personnes touchées directement ou indirectement par cette maladie.