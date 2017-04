Seconde vie aux vieux patins

Jouer au hockey peut être coûteux. De nombreuses familles ne peuvent s’offrir de l’équipement qui se détaille en moyenne à 740 $.C’est pourquoi l’organisme à but non lucratif Les Patins de l’espoir récolte les patins de hockey et de fantaisie usagés jusqu’au 31 mai.

L’ancien joueur du Canadien Yvon Lambert et la danseuse sur glace Élisabeth Paradis ont lancé la campagne pour aider les enfants dans le besoin, avec le fondateur Evan Kosiner en compagnie notamment du maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa.

Depuis le début de ce projet il y a cinq ans, près de 40 000 patins ont été donnés à travers le Canada.

Points de chute