Arrestations de quatre hommes pour vol et séquestration

Le Service de police de Montréal a arrêté quatre hommes qui font face à plus de 64 chefs d’accusations tels que vol qualifié, séquestration, agression sexuelle armée, complot, introduction par effraction et usage d’arme à feu. Clayton Roach, 38 ans, Vincent Parent-Lévesque, 23 ans, Yossi Avadov, 23 ans, et James Craigwell, 43 ans, ont été arrêtés le 15 avril alors qu’ils s’apprêtaient à commettre un vol qualifié. Ils sont demeurés détenus à la suite de leur comparution.

Les quatre individus sont soupçonnés d’être les auteurs de plusieurs crimes graves à Sainte-Thérèse, Terrebonne, Laval, Saint-Adèle, Saint-Sauveur ainsi que dans les arrondissements de Lachine, LaSalle, Verdun et du Sud-Ouest de Montréal.

Plus de détails à venir.