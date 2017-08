Ruelles vertes: lieux de rassemblement

Transporter la campagne en ville, c’est l’initiative qu’ont eue plusieurs citoyens de l’arrondissement au cours des dernières années. Les ruelles vertes, de plus en plus présentes sur le territoire, ont fait l’objet d’un documentaire réalisé par Pierre-Étienne Lessard.

Vue de Ruelle, c’est huit capsules vidéo portant sur huit ruelles du Sud-Ouest et d’Hochelaga-Maisonneuve, mais spécialement sur les personnes dernières ces œuvres écologiques.

«Les ruelles que nous avons choisies ne sont pas nécessairement les plus impressionnantes, mais ce sont celles où nous avons fait les plus belles rencontres. Nous avons vraiment mis de l’avant l’effort citoyen, l’aspect rassembleur et communautaire qu’apportent ces lieux d’émerveillement», mentionne le réalisateur.

Dans le Sud-Ouest

La ruelle Desnoyers, au coin des rues Desnoyers et Saint-Jacques, fait l’objet d’une des capsules, mettant en vedette Daniel Roy, résident de Saint-Henri et jardinier pour la Ville de Montréal à la retraite.

Ce dernier, qui consacre beaucoup de temps à l’enjolivement de cette espace vert, s’amuse à apprendre les rudiments du métier à la relève du quartier.

«Quand Daniel arrive sur les lieux, tous les enfants sortent dehors pour venir à sa rencontre. Il leur fait goûter des choses, leurs apprend à travailler la terre, c’est beau à voir», souligne M. Lessard.

Après avoir vu une tour à condos pousser en face de leurs appartements, les résidents du coin ont négocié avec le promoteur immobilier l’aménagement de cette ruelle. Maintenant, grâce à ce lieu de rencontre, il y a une chaleureuse cohabitation entre les nouveaux propriétaires et les locataires de la rue Desnoyers.

La ruelle Blake, en plein cœur de la Petite-Bourgogne, est aussi un bel exemple de cohabitation entre des personnes provenant de différents milieux. Le jardin communautaire bordé de fleurs rassemble les propriétaires des maisons de la rue Coursol et les résidents des habitations à loyer modique (HLM) à proximité.

La ruelle Yamaska, dans Saint-Henri, met de l’avant l’histoire de Jean-Yves Lecompte, qui est né et a passé toute sa vie dans cette partie de l’arrondissement. Ce dernier y organise des ventes-débarras quelques fois par année.

Nostalgique des temps passés, où tout le monde se connaissait et prenait son temps, M. Lecompte a voulu créer un lieu de rassemblement en organisant ces petits événements, même si la vie de quartier n’est plus celle qu’il a connue.

Dans le coin de Ville-Émard, l’artiste éco-recycleur Alain Cadieux a mis sur pied un projet hors de l’ordinaire: la ruelle jaune. Afin de réduire la vitesse de circulation des voitures dans la ruelle Allard, il a peint des barres jaunes et blanches ainsi que des pictogrammes représentant des enfants à vélo et des femmes enceintes.

Il y a ajouté une touche de verdure, en plantant des fleurs dans des bacs en bois, accrochés en haut d’une clôture rétractable sur roulettes. «C’est une déclinaison de la ruelle verte, c’est une ruelle sécuritaire où les enfants peuvent jouer», raconte M. Lessard.

Projections

Pierre-Étienne Lessard s’est joint au Regroupement des éco-quartiers (REQ) afin de monter ce projet cinématographique, dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. Cet amoureux de la nature, qui se spécialise dans les documentaires portant sur l’environnement, a eu envie de donner un moment de gloire à ces projets citoyens.

Afin de faire connaître ces endroits aux résidents de l’arrondissement, quatre projections auront lieu dans les ruelles, à compter de la mi-août. À l’occasion de la Grande Tournée, le week-end du 12 août, l’avant-première du documentaire sera diffusée dans la ruelle Bonheur d’occasion, tout près du parc Sir-Georges-Étienne-Cartier.

Les autres diffusions se feront dans les semaines suivantes, sous la forme de fêtes de quartier. Musique, barbecue, épluchette de blé d’Inde et kiosques d’informations d’organismes environnementaux accompagneront la projection du documentaire.

Pour plus d’informations sur l’horaire des projections: www.eco-quartiers.org/vuederuelle