Exercer son droit de vote

À l’approche des élections municipales du 5 novembre, les candidats font campagne et tentent d’attirer l’attention des citoyens sur leur programme. S’ils veulent pouvoir exercer leur droit de vote, les résidents doivent d’ici le 17 octobre s’assurer d’être inscrits sur les listes électorales.

Selon la loi, il faut avoir 18 ans au plus tard le 5 novembre et avoir la citoyenneté canadienne depuis au moins le 1er septembre pour avoir droit de vote. Les personnes sous curatelle, donc jugées inaptes, ou coupables d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse sont exclues.

Pour se prononcer dans un arrondissement, il faut être domicilié sur le territoire depuis au moins six mois. Le propriétaire d’un immeuble ou d’une entreprise de l’arrondissement peut également voter, à condition d’y avoir pignon sur rue depuis le 1er septembre, au moins.

Liste électorale

Dans la semaine du 25 septembre, un avis d’inscription sera envoyé par la poste aux personnes inscrites sur la liste électorale permanente fournie par le Directeur général des élections. Cette lettre indique le nom des électeurs inscrits à votre adresse.

Pour demander une inscription, une radiation ou une correction, vous devez vous présenter à l’un des bureaux indiqués sur l’avis d’inscription entre le 7 et le 17 octobre. Il vous sera demandé une pièce d’identité avec photo et une preuve de résidence, comme un compte d’électricité par exemple.

À partir du 23 octobre, les électeurs recevront une carte de rappel avec le lieu exact de vote ainsi que le numéro du pôle de scrutin. Un avis public sera également publié dans «Le Devoir» et «The Gazette» le 19 octobre.

Vote anticipé

En plus du 5 novembre, d’autres dates permettront aux électeurs d’exercer leur droit de vote par anticipation. La journée officielle est le dimanche 29 octobre, de midi à 20h. Il sera toutefois possible de voter les 27, 30 et 31 octobre ainsi que le 1er novembre directement dans l’un des 25 bureaux du président d’élection répartis dans les différents arrondissements.

La majorité des électeurs se rendront toutefois aux urnes le dimanche 5 novembre, dès 10h, munis de leur carte de rappel et d’une pièce d’identité avec photo.

«La loi dit qu’à 20h, s’il y a encore des gens en file qui attendent pour voter, on doit les faire voter, mais on ferme les portes. Donc ceux qui arrivent après ne seront pas acceptés», insiste le porte-parole du président d’Élection Montréal, Pierre G. Lapointe.

Environ 1,1 million de Montréalais devraient être invités à se prononcer lors des prochaines élections municipales.

Horaires des bureaux de vote

