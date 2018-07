Jeune fille portée disparue

Une adolescente de 14 ans est portée disparue depuis le 18 juillet. Méganne Sergerie aurait quitté le Saguenay avec son père, Carl Tremblay-Sergerie, sans donner de nouvelles depuis. Ils prenaient place à bord d’un camion Ford F-150 blanc, de l’année 2004, immatriculé FMM 3648. Selon certaines informations, ils pourraient se trouver à Montréal.

Âgé de 36 ans, il mesure 1,67 m, pèse 95 kg et a les cheveux noirs ainsi que les yeux bleus. Sa fille a également les yeux bleus, les cheveux bruns, mesure 1,57 m et pèse 45 kg. La Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) a des raisons de croire que sa sécurité et son développement pourraient être compromis.

Quiconque ayant des renseignements pouvant aider à identifier ces personnes est prié de communiquer avec la Sécurité publique du Saguenay au 418 699-6000 ou à la Division des renseignements criminels au 418 699-6000, poste 4536. Vous pouvez également contacter le 911.

Pour signaler de l’information de manière anonyme, vous pouvez contacter le 1-800-711-1800 ou le faire via le site web http://www.echecaucrime.com.