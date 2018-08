Départ soudain de Martin Routhier

L’ancien directeur général chez TC Media, Martin Routhier, est décédé vendredi à la suite d’un malaise cardiaque, à l’âge de 45 ans. Le résident de Senneville, qui a dirigé les hebdos de l’ouest de Montréal pendant trois ans, était considéré par ses pairs comme un chef d’équipe rassembleur et dédié à son métier.

Sylviane Lussier, éditrice actuelle de Métro Média, est celle qui a embauché Martin Routhier à la direction de TC Media à l’époque. «J’ai eu besoin d’un directeur général pour le bureau de Dorval. On a creusé le sujet lui et moi et il a accepté le défi, qu’il a relevé avec brio», raconte Mme Lussier.

Le qualifiant de passionné et d’engagé, elle souligne que Martin était apprécié par tous les groupes qu’il était appelé à côtoyer. «Il a été un gestionnaire chaudement aimé par son équipe et par ses supérieurs. Tout le monde est vraiment ébranlé et le pleure», confie l’éditrice, ajoutant qu’elle a de grandes pensées pour sa femme Anne-Marie et ses deux enfants. «Je pense également à ses parents, car Martin était fils unique.»

Martin Routhier continuait d’évoluer dans le monde des communications. Il est devenu, en novembre, vice-président de 2M.Media, l’entreprise qui a acheté le Courrier Laval.

Le journaliste Stéphane St-Amour parle d’un «patron d’exception» dans la salle de rédaction. «Il croyait grandement en la presse régionale, en une presse indépendante et libre. Toute l’équipe est encore sous le choc ce matin», a réagi celui qui travaillait à ses côtés.

Homme de hockey

Martin Routhier a agi à titre de président de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) de 2008 à 2011.

Diplômé de McGill, il a auparavant été défenseur étoile et capitaine de l’équipe de hockey masculin de l’université pendant cinq saisons. Il détient d’ailleurs le record du deuxième plus grand nombre de buts pour un défenseur des Redmen.

« »Roots » était l’exemple du type de joueur que nous voulions avec les Redmen. Il était un passionné, un joueur d’équipe et un meneur. Tout le monde dans l’équipe était important pour lui», a commenté son entraîneur de l’époque, Martin Raymond, sur le site Web de l’Université McGill.

Joël Bouchard, copropriétaire de l’Armada de Blainville-Boisbriand et entraîneur-chef du Rocket de Laval a, pour sa part, décrit son collègue comme «un homme enthousiaste, généreux et intègre» avec lequel il adorait échanger. Martin Routhier a été président de la franchise sous le nom du Junior de Montréal de 2008 à 2011, alors que l’équipe était basée à Verdun.

M. Routhier a également pris part aux conseils d’administration des chambres de commerce de Saint-Laurent – Mont-Royal ainsi que du Sud-Ouest.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Livia Jane et Louis-Félix, ses parents Jacques et Charlotte, ses beaux-parents Gilles et Micheline ainsi que nombreux parents et amis. La famille recevra les condoléances le samedi 25 août, de 13h à 17h, à la Maison funéraire Roussin (96, boul. Perrot à L’Île-Perrot).