Village Saint-Augustin: pas de changement à court terme du règlement d’urbanisme

L’adoption de modifications au règlement d’urbanisme concernant le Village Saint-Augustin, dans Saint-Henri, a été suspendue à «court terme» par l’arrondissement du Sud-Ouest. Les résidents ne crient pas victoire pour autant.

La décision a été prise le 6 septembre par les élus de Projet Montréal. Ils se donnent plus de temps pour étudier d’autres mesures visant à protéger le patrimoine et freiner la spéculation qui frappe depuis quelques années ce secteur délimité par les rues Notre-Dame, Saint-Ambroise, Atwater et Saint-Augustin. On y trouve plusieurs maisons datant des années 1800.

Les changements proposés auraient principalement limité à deux étages la hauteur des résidences qui en comptent présentement un ou deux, alors que la réglementation actuelle permet jusqu’à trois étages.

Les modifications étaient contestées par des propriétaires redoutant des impacts financiers. Ils dénonçaient le fait que les changements limitaient la possibilité pour un immeuble de prendre de la valeur.

En juillet, suffisamment de résidents avaient d’ailleurs signé une demande d’ouverture de registre pour la tenue d’un référendum.

Zone plus large

«Un avis du Conseil du patrimoine de Montréal nous invitait à poursuivre notre réflexion pour un plus grand secteur, explique la conseillère municipale et présidente du comité consultatif d’urbanisme, Anne-Marie Sigouin. Et avec la contestation des citoyens, on s’est dit qu’il y a peut-être moyen de faire quelque chose de plus efficace pour la protection du patrimoine.»

Pour les guider dans leur réflexion, les élus attendent le dépôt cet automne du Plan d’action en patrimoine de la Ville. Ils vont aussi travailler de concert avec le Conseil du patrimoine de Montréal pour identifier des mesures permettant d’assurer la préservation et la mise en valeur des caractéristiques architecturales du Village Saint-Augustin, mais aussi des autres quartiers anciens situés entre la rue Notre-Dame, le canal de Lachine, le marché Atwater et le chemin de la Côte-Saint-Paul.

«Nous avons toujours comme objectif d’agir pour freiner la spéculation foncière», assure Anne-Marie Sigouin.

Les élus devraient présenter une nouvelle proposition d’ici le début de 2017.

«Le Comité des amis du Village Saint-Augustin demeure préoccupé que les élus de Projet Montréal aient tenté, sous un faux couvert de la protection du patrimoine, de contrôler voire bloquer les promoteurs immobiliers en faisant subir le coût aux petits propriétaires par une diminution de valeur foncière», réagit Gilles Labranche, membre du regroupement.

Il affirme que les propriétaires ont l’intention de continuer à s’opposer si les élus reviennent au prochain conseil avec les modifications envisagées. «Plusieurs avenues supplémentaires s’offrent toujours pour bloquer les articles contestés, au-delà de la signature d’un registre, indique M. Labranche. Nous déterminerons dans les prochaines semaines quelles avenues nous prendrons.»

Ouverture de registre

Alors que c’est le statu quo pour le Village Saint-Augustin, les élus maintiennent leur volonté d’aller de l’avant avec d’autres changements réglementaires. Ils veulent notamment interdire sur l’ensemble du territoire les constructions hors toit abritant une partie de logement dépassant la hauteur maximale permise pour un immeuble ainsi que la construction de logements en demi sous-sol.

Un nombre suffisant de citoyens contestant ces modifications a demandé en juillet l’ouverture d’un registre en vue d’un référendum. La tenue de registre est prévue en octobre.