Une amende pour la compagnie de déneigement Pavages d’Amour

Pavages d’Amour, la firme responsable du déneigement dans l’arrondissement du Sud-Ouest, devra répondre de ses actes et payer pour le mobilier urbain qui a été endommagé samedi alors qu’un conducteur de chenillette a détruit une bicyclette et arraché un poteau de signalisation sur la rue Barré.

Dans une vidéo de moins de 20 secondes mise en ligne samedi sur la page «SpottedETSmtl», on peut voir un déneigeur manœuvrer sa chenillette dans la rue étroite de l’arrondissement. Le conducteur devait passer à un endroit où se trouvait une voiture stationnée à sa gauche et un poteau de signalisation sur lequel est cadenassé un vélo à droite.

Le conducteur a d’abord fait plier le poteau avant de traîner le vélo qui y était attaché sur une courte distance. La vidéo ne montre pas si le conducteur sort de sa chenillette à un certain moment.

Rencontre

Afin de faire part de son insatisfaction, le maire de l’arrondissement, Benoit Dorais, a rencontré, mardi, Pavages d’Amour, qui a présenté ses excuses à l’administration.

La firme devra payer pour le mobilier urbain qui a été détruit, soit le poteau de signalisation, de même que pour son installation.

«On les a avertis qu’on allait réduire les sommes directement sur les paiements. Les contribuables n’ont pas à payer pour du mobilier urbain endommagé», a indiqué M. Dorais.

Il rapporte également avoir vu deux poubelles être abîmées lors des opérations de déneigement depuis le début de l’hiver. «Une poubelle coûte environ 900 dollars. C’est prévu au contrat que la firme doit les remplacer.»

Autre incident

Il s’agissait du deuxième incident du genre à survenir dans l’arrondissement en moins d’une semaine. Le 12 décembre, Benoit Dorais a assisté à une scène semblable.

«J’ai vu un opérateur de chenillette s’immobiliser devant un poteau où il y avait deux bicycles et se demander ce qu’il allait faire. Puis, il a décidé d’avancer et de pousser les vélos alors qu’il y avait de la place à côté», raconte-t-il.

«Je suis allé le voir, me suis identifié et lui ai dit que ça ne se faisait pas. Il m’a répondu qu’il faisait son travail et que j’avais juste à me plaindre à son patron», ajoute-t-il.

Le lendemain, l’arrondissement a déposé une plainte à Pavages d’Amour.

Contrats

Contactée par TC Media, la firme en question, qui est basée sur Newman Crescent à Dorval, a refusé tout commentaire. Cette dernière serait responsable d’activités de déneigement dans plusieurs autres arrondissements.

En affaires depuis 1972, la firme Pavages d’Amour prétend, sur son site web, offrir un personnel qualifié, expérimenté, responsable et disponible, des méthodes de travail éprouvées et une qualité de travail hors pair.

Pour l’arrondissement du Sud-Ouest, deux contrats liés aux opérations de déneigement d’une valeur totale de 13, 4M$ lui ont été octroyés pour une durée de cinq ans.

Citoyens fâchés

Quelques résidents du secteur rencontrés par TC Media mardi avant-midi ont dit être en désaccord avec le geste posé par le conducteur.

«Je suis choqué, c’est irrespectueux pour le propriétaire de ce vélo. Je m’attends à plus de respect pour les gens et les choses qui leur appartiennent. Je m’attendais à ce qu’il s’arrête, ou encore à ce qu’il trouve le propriétaire», commente Sherif Abuelwafa, un résident du Sud-Ouest.

Un avis partagé par une autre résidente du secteur, Jeanne Laverdière. «Ce n’est pas respectueux. Peut-être que le vélo n’avait pas d’affaires là, mais sur le vidéo, ça ressemble à de l’acharnement.»

«Il aurait dû faire attention, mais en même temps, ils [les déneigeurs] se font surveiller sur les moindres mouvements, indique pour sa part Sébastien Arsenault. D’après moi, ça arrive assez régulièrement, mais cette fois-ci, ça adonne que le déneigeur s’est fait filmé.»

Le maire de l’arrondissement invite les cyclistes à collaborer et rappelle que la réglementation interdit notamment de fixer quoi que ce soit à du mobilier urbain.

«Ce n’est toutefois pas une raison pour endommager les vélos. Je pense que c’est une question de jugement de la part des cyclistes et aussi de la part des gens qui font le déneigement, que ce soit nos cols bleus ou nos contractuels», soutient-il.

Depuis le début du mois, l’arrondissement du Sud-Ouest a reçu trois plaintes en lien avec les opérations de déneigement.