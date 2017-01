Plus de 1300 hockeyeurs réunis dans le Sud-Ouest

Des amateurs de hockey de partout à travers la province sont rassemblés aux arénas Georges-Mantha et Sylvio-Mantha du complexe sportif Gadbois, jusqu’au 22 janvier à l’occasion de la 8e édition du Tournoi bantam/midget du Sud-Ouest de Montréal.

Au total, 82 équipes sont inscrites dans les classes A et B dans les catégories midget et bantam. Ce sont plus de 1300 joueurs en provenance du Grand Montréal et de l’extérieur de la métropole, dont Sherbrooke, Victoriaville et Gatineau, qui seront réunis depuis le 4 janvier au complexe sportif Gadbois, situé sur le chemin de la Côte-Saint-Paul.

Trois équipes de l’Attack de la Fédération de hockey mineur du Sud-Ouest de Montréal (HSO), soit deux dans la catégorie bantam et une dans le midget, défendront les honneurs de l’arrondissement du Sud-Ouest.

Deux matchs d’ouverture auront lieu le 5 janvier à compter de 19h.

Finales

Les équipes championnes des quatre catégories se mériteront l’un des trophées nommés en l’honneur de personnalités du monde du hockey natives du Sud-Ouest.

Les finalistes de la catégorie bantam s’affronteront le 15 janvier. Le trophée Marc Bergevin, le directeur général des Canadiens de Montréal, sera remis aux champions de la classe A.

Les grands gagnants de la classe bantam B remporteront quant à eux le trophée Benoit Barbeau, un intervenant comme entraîneur, conseiller-technique, professeur et conférencier dans le domaine du hockey depuis 1976.

Les meilleures équipes du midget seront en finale le 22 janvier. Les formations de la classe A tenteront de remporter le trophée Jean-Jacques Daigneault, ancien défenseur du Canadien.

Le trophée Gilles Meloche, ancien gardien de but des Penguins de Pittsburgh, sera remis à l’équipe gagnante de la classe B.

L’entrée est gratuite pour tous les matchs du tournoi.

Pour voir l’horaire: http://www.tournoiso.com