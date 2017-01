Une carte en soutien à la communauté musulmane

Une résidente de Saint-Henri invite ses concitoyens à afficher leur soutien au Centre islamique ShahJalal, la mosquée du quartier, en signant une carte au Café Saint-Henri micro-torréfacteur.

«Le lendemain de l’attentat de Québec, un membre de notre groupe citoyen sur Facebook se demandait ce qu’on pourrait faire pour montrer à la communauté musulmane locale que nous étions de cœur avec eux, explique Shona Watt. J’ai eu l’idée de laisser une carte à un lieu central où les gens pourraient se rendre pour la signer.»

Mme Watt livrera la carte à la porte de la mosquée mardi soir et souhaite qu’elle constitue un signe concret de solidarité entre l’ensemble du quartier et le Centre islamique ShahJalal.

«C’est un petit geste très important. Cela fait un an que je réside à Saint-Henri et ce qui me marque dans le quartier est le grand sentiment de communauté», atteste-t-elle.

Son souhait pour Saint-Henri est que tous les citoyens, n’importe leur origine, leur ethnicité ou leur foi, se sentent en sécurité.

Cette carte constitue pour Shona Watt un pas de plus vers une communauté forte et unie.

Signez la carte en soutien au Centre islamique ShahJalal au 3632, rue Notre-Dame Ouest. Elle y sera jusqu’à 19h30, ce soir (31 janvier 2017).