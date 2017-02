Monk s’illumine

Vingt nouveaux lampadaires figurent maintenant sur le boulevard Monk, des rues Allard à Saint-Patrick. Ces structures permanentes comptent chacune treize ampoules LED multicolores qui peuvent être configurées indépendamment.

L’arrondissement du Sud-Ouest a accordé à la Société de développement commercial (SDC) Plaza Monk une subvention de 50 000$ pour la réalisation de ce projet dans le cadre du programme <@Ri>Mise en lumière<@$p>. L’investissement représente la totalité des coûts nécessaires à sa mise en place.

«L’éclairage apportera une plus grande dynamique visuelle au boulevard Monk, estime la directrice de la SDC, Marie-Josée Choquette. Ça embellit la rue et ça attirera plus de gens à nos commerces locaux.»

L’initiative s’intègre dans le plan de revitalisation de l’artère commerciale d’Émard.

«Depuis quelques années, les marchands demandaient d’avoir un éclairage qui pourrait bien s’accorder avec leurs événements, explique le maire de l’arrondissement, Benoit Dorais. Nous leur avons présenté plusieurs modèles, et ils se sont finalement entendus sur celui-ci.»

Le conseiller d’arrondissement du district Saint-Paul-Émard, Alain Vaillancourt, lance quelques idées quant à l’utilisation des lampadaires. Les commerces pourraient décider de mettre des lumières rouges lors de la Saint-Valentin ou même une thématique bleu-blanc-rouge quand le Canadien est victorieux.

«Ce sont de petites choses comme ça qui donneront plus envie aux gens de se promener sur Monk», affirme-t-il.

Il ajoute que l’année 2017 sera remplie d’autres actions concrètes qui embelliront le boulevard. Cela passera notamment par l’installation de nouveaux bancs et de pots de fleurs.