Une année productive pour Prévention Sud-Ouest

Prévention Sud-Ouest (PSO), l’organisme œuvrant dans la sécurité urbaine de l’arrondissement depuis 1988, a connu une année bien remplie en 2016. Son équipe de huit personnes et ses multiples partenaires ont rejoint 278 617 personnes à travers 2 512 activités, l’an dernier.

En plus de gérer le programme Tandem sur l’ensemble du territoire, PSO pilote tout un éventail d’autres projets. Des interventions dans les écoles pour contrer l’intimidation, du travail de terrain pour prévenir les introductions par effraction et la distribution de documents informatifs n’en sont que quelques exemples.

«On donne des trucs et des moyens aux gens», résume la directrice de PSO, Diane Lemon.

Les plus vulnérables

L’initiative qui a le plus marqué Mme Lemon en 2016 est PARI (projet d’accompagnement, de référence et d’intervention), réalisé dans les secteurs de la Petite-Bourgogne et de Saint-Henri.

«Une de nos intervenantes du milieu s’est promenée dans les rues et a cogné à plusieurs portes pour cibler les aînés isolés, établir un lien de confiance avec eux et leur venir en aide en organisant des activités», explique-t-elle.

Lors de des 58 journées de porte-à-porte, 248 personnes ont été rejointes. Un kiosque sur la fraude, l’abus et la maltraitance envers les aînés a aussi eu lieu en été.

La prévention pour les personnes âgées sera également une des plus grandes priorités du poste de quartier 15 du SPVM en 2017. Son commandant, Sylvain Parent, estime qu’il pourra compter sur le soutien de son partenaire de longue date pour rejoindre le plus d’aînés possible.

«On doit les sensibiliser par rapport aux arnaques, comme la fraude du petit-fils, indique-t-il. PSO pourrait être le parfait partenaire pour ça. Depuis toujours, ils assurent la pérennité de nos interventions et nous appuient dans l’ensemble de nos démarches.»

Gros projets, petits moyens

Pour la directrice de PSO, le plus grand accomplissement de son organisme en 2016 est d’avoir maintenu le cap malgré des budgets restreints. Leurs subventions seront indexées de 2% cette année, mais ce n’est que la troisième fois en huit ans que cela survient.

«Nous devons multiplier les projets et donner un salaire décent aux employés, dit-elle. Ça n’a pas été facile, mais on s’en est tout de même bien sortis malgré l’important roulement de personnel.»

Le maire de l’arrondissement, Benoit Dorais, salue Prévention Sud-Ouest pour son habileté à relever de grands défis et à surmonter les difficultés.

«Ils ont cette capacité de se renouveler, d’être proactif, de voir quand il y a des besoins et d’y répondre rapidement, constate-t-il. Ils nous ont présenté un autre excellent bilan et sont toujours aussi pertinents.»

Pour tenter de venir en aide à encore plus de citoyens cette année, Prévention Sud-Ouest a entamé un grand virage numérique axé sur les réseaux sociaux.

Un autre de leurs importants projets en cours est la Maison zéro danger, une reconstitution 1:1 du logement moyen. Des jeunes y seront invités et auront à identifier les risques de sécurité du lieu.