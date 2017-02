Place aux Jeux du Sud-Ouest!

Plus de 1500 athlètes âgés de 5 à 16 ans ont rendez-vous au complexe récréatif Gadbois dès ce soir pour la 44e édition des Jeux du Sud-Ouest.

Dès 18h, des compétitions d’escrime, de water-polo et de patinage artistique auront lieu. Un spectacle de la troupe Patin Libre sera également offert gratuitement à 20h à l’aréna Georges-Mantha.

En fin de semaine, de nombreuses compétitions se déroulent du matin au soir. Hockey, haltérophilie et plongeon ne sont que quelques-unes des activités qui auront lieu.

Des ateliers culturels et récréatifs seront aussi offerts de 10h à 16h samedi et dimanche. Les jeunes pourront bricoler, maquiller et jouer aux échecs, entre autres.

Faire bouger

Bien que les Jeux du Sud-Ouest offrent une chance aux compétiteurs de se qualifier aux Jeux de Montréal, le maire de l’arrondissement, Benoit Dorais, voit l’événement d’un autre œil.

«C’est surtout une célébration de l’activité physique, estime le maire. On distribue beaucoup de médailles de participation et promouvoir l’exercice est ce qu’il y a de plus important pour nous.»

Les pros

Des athlètes professionnels seront aussi de la partie.

Trois conférences d’une quinzaine de minutes seront données samedi midi par Alexandu Sorin, champion national de karaté de la Roumanie en 1997.

Le président d’honneur des Jeux, le joueur de football des Carabins de l’Université de Montréal, Stéphane Thouin, présentera la cérémonie d’ouverture en compagnie du maire, samedi midi.

Pour plus d’informations, consultez le www.gadboismtl.ca