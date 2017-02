Soutien, solidarité et thé

C’est dans la paix et la tranquillité que plus d’une centaine de personnes de tous âges et origines se sont rassemblées pour une vigile de solidarité devant la mosquée Khajidah du quartier Pointe Saint-Charles, vandalisée jeudi.

Après avoir récité une prière, les fidèles et leur imam se sont rendus à l’extérieur, sur la rue Centre, pour rejoindre enfants, parents et aînés du quartier qui les attendaient bras dessus, bras dessous.

Nombreuses étaient les pancartes qui dénonçaient l’islamophobie et les gestes posés près de chez eux le jour même où des milliers de personnes étaient rassemblées à l’aréna Maurice-Richard pour les funérailles de trois des victimes de l’attentat de Québec.

Les murs de la mosquée étaient couverts de messages de paix inscrits à la craie. Ils côtoyaient les graffitis qui s’y trouvent depuis quelques semaines. Des bouquets de fleurs ont aussi été déposés à proximité de la fenêtre fracassée.

Grand appui

Le message des citoyens présents était clair: l’intolérance de toute forme est inacceptable dans leur quartier.

«C’est non dans le Sud-Ouest, c’est non à Montréal et c’est non au Québec», a déclaré le maire de l’arrondissement Sud-Ouest, Benoit Dorais, devant les portes de la mosquée. Plusieurs autres politiciens étaient également présents vendredi midi à ses côtés.

La table de concertation communautaire Action-Gardien avait organisé le rassemblement. Sa coordonnatrice, Karine Triolet, affirme que la communauté musulmane fait partie intégrante de la vie de quartier et que le reste des citoyens se doivent d’afficher leur solidarité.

«Les personnes qui fréquentent la mosquée sont nos voisins, s’impliquent nos organismes et siègent sur nos conseils, raconte-t-elle. Il faut poursuivre les efforts qu’on fait au quotidien pour renforcer le vivre ensemble et la cohésion sociale. C’est ce qu’on fait en étant ici.»

Plusieurs autres acteurs communautaires étaient aussi présents, notamment les employés des Services juridiques communautaires de Pointe Saint-Charles qui avait fermé leurs portes en guise d’appui.

Rapprochements

Mohamed Abdurrazzak, un fidèle de la mosquée, s’est dit touché par le soutien des Québécois envers sa en ces moments difficiles.

«Je suis fier de nos politiciens et des milliers de personnes qui sont allés aux funérailles à Québec et à Montréal, indique-t-il. Nous sommes une grande famille au Canada. Voir autant de gens devant notre mosquée cet après-midi est une autre preuve de ça.»

Les personnes présentes étaient ensuite conviées à visiter l’intérieur du Centre Khajidah pour y prendre le thé et discuter.

Sécurité

Six policiers du poste de quartier 15 du Service de police de la Ville de Montréal étaient sur place pour assurer la sécurité devant le Centre Khajidah.

Le commandant Sylvain Parent assure que les autorités ont encore l’intention de surveiller de manière accrue toutes les mosquées de la ville jusqu’à nouvel ordre.

«Les événements de jeudi sont malheureux, avoue-t-il. Je ne crois pas qu’on ait à craindre une recrudescence, mais on doit continuer à conscientiser la population qu’on doit intégrer tout le monde dans nos communautés, comme le font ceux présents au rassemblement.»

Le commandant confirme qu’une enquête sur le vandalisme de la mosquée est en cours.