Le parc Louis-Cyr, la destination hivernale

Les jeunes de Saint-Henri peuvent enfin chausser leurs patins, prendre leurs bâtons et jouer au hockey extérieur à quelques pas de chez eux, au parc Louis-Cyr, situé sur la rue Saint-Ferdinand.

«Les anneaux de glace ne répondaient pas aux besoins d’une bonne partie des jeunes, note la présidente de Solidarité Saint-Henri (SSH), Cathy Anglade. Ils pouvaient se déplacer à la Petite Bourgogne pour jouer au hockey, mais ce n’était pas bien situé pour tout le monde.»

Pour résoudre ce problème, le Comité jeunes de SSH s’est mobilisé à la fin de l’hiver dernier. Il s’est présenté au conseil d’arrondissement et a demandé d’avoir une patinoire à bandes.

«Les élus ont été très attentifs et ont fait du bon travail, affirme le directeur du Centre Récréatif, Culturel et Sportif (CRCS) St-Zotique, Daniel Bélanger. On a attendu moins d’un an et on a maintenant un lieu de rencontre hivernal parfait pour la jeunesse du quartier.»

Multiusage

Cette patinoire toute neuve ne sera pas réservée uniquement au hockey. «On pense varier ses utilisations pour qu’on puisse s’en servir au maximum, assure M. Bélanger. On discute déjà de soirées ballon balai, par exemple.»

Le CRCS profitera de la présence de la patinoire et du chalet du parc Louis-Cyr pour y organiser plusieurs activités hivernales, comme il l’a fait le 1er février dans le cadre de l’inauguration officielle de l’installation.

Les vendredis soir et jours de fins de semaine, des ateliers gratuits d’initiation à la raquette, à la trottinette des neiges et au surf des neiges auront lieu. Un carnaval est aussi prévu pour la fin de la saison.

«Les 4 000$ que nous avons reçus de la Ville et de Québec iront aux jeunes animateurs qui collaboreront avec nous pour ces activités et serviront aussi à acheter l’équipement nécessaire», explique le directeur du CRCS.

Ouverte à tous

Bien que la patinoire ait été mise en place principalement pour les enfants et adolescents du quartier, Cathy Anglade estime que ce sont des personnes de toute catégorie d’âge qui pourront en profiter.

«Je vois déjà plusieurs citoyens sur les réseaux sociaux qui se rappellent qu’il y avait une glace au parc Louis-Cyr dans leur jeunesse et qui veulent y retourner», raconte-t-elle.

La présidente de SSH souhaite que l’installation soit une destination privilégiée pour les sorties familiales à Saint-Henri cet hiver et dans les années à venir.