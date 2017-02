Groupe de voleurs arrêté dans le Sud-Ouest

Quatre perquisitions ont mené à l’arrestation d’un groupe d’individus, mercredi soir, en lien avec des vols qualifiés violents dans l’arrondissement Sud-Ouest. Ils auraient commis six agressions aux abords de stations de métro et sur des pistes cyclables de Saint-Henri et la Petite-Bourgogne depuis la fin novembre.

Selon les témoignages recueillis par les enquêteurs, les huit mineurs et un adulte se seraient mis en groupe pour entourer leurs victimes, qu’ils dépouillaient de leurs objets personnels de valeur, notamment leur téléphone cellulaire et leur manteau.

Certains des suspects se seraient aussi attaqués à des personnes aux prises avec des limitations physiques.

Six des suspects arrêtés demeureront détenus jusqu’à leur comparution.

Ils font face à des accusations de vol qualifié, voies de fait avec lésions, agression armée, recel et port d’arme.