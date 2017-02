Allergènes non déclarés chez Metro

Deux produits vendus à l’épicerie Metro Plus ÉTS, située au 1230 rue Notre-Dame Ouest, à Griffintown, pourraient avoir été en contact avec des allergènes non-identifiés sur leur étiquette.

La pieuvre cuite sur place et la rillette de saumon, vendues jusqu’au 15 février exclusivement dans ce magasin, peuvent contenir des traces d’arachides, de noix, de soya, de graines de sésame, de blé, de lait, d’œufs ou de graines de moutarde.

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation avise les personnes qui souffrent d’une allergie à un de ces aliments de ne pas consommer les produits en question.

Les personnes ayant acheté la pieuvre cuite sur place et la rillette de saumon de Metro Plus ÉTS peuvent retourner les produits au magasin et être remboursés.

Le commerce a procédé au rappel de ces produits.