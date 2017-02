L’angle Jolicoeur et Monk maintenant sécurisé

Quatre feux de circulation pour piétons ont été installés sur à l’intersection de Jolicoeur et Monk, dans Émard, mardi. Cela survient un peu plus d’un mois après qu’un accident impliquant une piétonne octuagénaire ait eu lieu à ce croisement.

La synchronisation des feux a également été modifiée afin d’obliger aux véhicules de céder le passage aux piétons avant qu’ils puissent effectuer un virage.

Depuis 2012, 15 accidents de tous types confondus sont survenus dans ce secteur. «C’était une réelle problématique, et nous sommes content qu’elle soit maintenant réglée», se réjouit le maire de l’arrondissement du Sud-Ouest, Benoit Dorais.

Mobilisation citoyenne

En septembre, plus de 500 résidents du quartier avaient déposé une pétition au conseil municipal afin que la ville centre agisse dans ce dossier. L’administration Coderre s’était alors engagée d’installer un feu pour piétons en 2017.

«Les élus et les citoyens ont fait des pressions à l’endroit de la Ville pendant plus de trois ans, affirme la conseille municipale, Anne-Marie Sigouin. C’est sûr qu’on aurait aimé voir ces mesures implantées plus tôt, mais mieux vaut tard que jamais.»

Voilà que les feux sont installés moins de deux mois après le début de l’année. M. Dorais se félicite d’ailleurs d’avoir pressé la Ville à traiter la sécurisation de l’intersection en priorité.